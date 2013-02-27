بيش از 816 ميليارد ريال كالاي قاچاق در خراسان رضوي كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اصغر رشيد پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان، اظهار كرد: تعميم سياست ها، راهبردها و اقدامات مبارزه با قاچاق خراسان رضوی به ديگر استان‌ها به ويژه استان هاي همجوار و حركت از عملكرد جزيره اي به سوي عمليات منطقه اي، بدون شك منجر به افزایش كارآيي و اثر بخشي تصميمات و اقدامات در اين حوزه، خواهد شد.

معاون سياسي، امنيتي، اجتماعي استانداري خراسان رضوي با اشاره به برخي آسيب هاي وارده از ناحيه فعاليت صرافي هاي خارج از شبكه به ويژه در صورت استفاده از ارز غير مجاز و تاکید بر ضرورت ساماندهی آن ها، بيان كرد: در شهرستان هاي قوچان، سرخس و طرقبه شانديز كه فاقد صرافي هستند با توجه به نيازها، بايد هر چه سريع‌تر ساز و كار و مجوزهاي لازم تهيه و برای ايجاد صرافي، اقدام شود.

رشيد خواستار اتخاذ راهكارهايي براي جلوگيري از قاچاق دام و ساماندهي صادرات محصولات كشاورزي به ويژه اقلامی همچون زعفران و پسته شد و افزود: در رابطه با قاچاق طلا نيز بايد با حضور كارشناسان و متخصصان، يك جلسه تحليلي برگزار شود.

وي با بيان اينكه در جهت مقابله با پديده مذموم قاچاق، آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: با توجه به راهبرد كميسيون در اين حوزه، شيوه هاي مختلف فرهنگ سازي در جهت مقابله و جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، بايد از سوي دستگاه‌هاي فرهنگي، رسانه ها و به ويژه در برنامه ها و تبلیغات تلويزيوني مورد توجه قرار گيرد.

معاون سياسي، امنيتي، اجتماعي استانداري خراسان رضوي تعداد باندهاي قاچاق متلاشي شده و پرونده هاي متخلفان بالاي 10 ميليون ريال در اين مدت را به ترتيب 32 و 868 مورد عنوان کرد.

رشيد با اشاره به اين كه بالغ بر 75 درصد اين حجم كالاي قاچاق از تهران به استان وارد مي شود، افزود: آلوده‌ترين نقاط استان به لحاظ انبار كالاي قاچاق، حاشيه شهر مشهد و سپس شهرستان هاي سبزوار، نيشابور و تربت حيدريه بوده اند.

وي افزود: در مدت ياد شده حجم كشفيات كالاهاي هدف، شامل سيگار خارجي 49 درصد كاهش، فرآورده هاي نفتي 60 درصد كاهش، مشروبات الكي خارجي 34 درصد كاهش، البسه خارجي 26 درصد كاهش، اسباب بازي 11 درصد كاهش، گوش تلفن همراه 20 درصد كاهش، دارو 44 درصد افزايش، طلاجات 1114 درصد افزايش و تجهيزات پزشكي 478 درصد افزايش داشته است.

معاون سياسي، امنيتي، اجتماعي استانداري خراسان رضوي بر ضرورت همكاري نزديك استان‌هاي همجوار در فرآيند مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاكيد كرد.