تمدید ثبت نام فراخوان جذب هیئت علمی تا 20 اسفند/ ثبت 12000 نیاز برای جذب

محمد رضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تاکنون 349 دانشگاه و موسسه ثبت نام کرده اند که از این تعداد 106 دانشگاه دولتی، 164 دانشگاه غیردولتی و 48 موسسه و دانشگاه وابسته به دستگاههای اجرایی همچنین 31 مرکز استان دانشگاههای پیام نور در فراخوان بهمن ماه 91 شرکت و اعلام نیاز کرده اند.

وی درباره تعداد اعلام نیازها برای جذب هیئت علمی، اظهار داشت: تاکنون 12 هزار و 500 نیاز روی سامانه قرار گرفته که 8500 نیاز مربوط به دانشگاههای دولتی، 2000 نیاز مربوط به موسسات و دانشگاههای غیردولتی همچنین 2000 نیاز وابسته به دانشگاههای دستگاه اجرایی ثبت شده است.

به گفته رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تاکنون 10 هزار نفر در دومین فراخوان جذب 91 ثبت نام کرده اند ولی ثبت نام ها کامل نشده است.