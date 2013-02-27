همكاري اتاق بازرگاني نقطه عطفي در تعامل بين دانشگاه و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسين ميرمحمدي صادقي، صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح همايش تعامل صنعت و دانشگاه اظهار داشت: اين همايش با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تحريمهاي دشمن مي تواند با برنامه ريزي و تعامل بين نخبگان علمي و صنعتي، زمينهساز رشد توليد و بهره گيري از فناوريهاي به روز دنيا در صنعت شود.
وي افزود: دانشگاه به عنوان محل تربيت نيروهاي آينده ساز كشور به دنبال حمايت و ايجاد محيطي براي به كارگيري دانشهاي نظري، چشم اميد به صنعتگران كشور دارد.
ميرمحمدي صادقي عنوان كرد: با توجه به نقش مهم اتاقهاي بازرگاني و نهادهاي حامي، بتوان همايشهاي سالانه در ساير استانهاي كشور برگزار كرد.
ايجاد دبيرخانه دائمي همايش تعامل بين صنعت و دانشگاه در يزد
وي تاكيد كرد: ارتباط بين دانشگاهيان و مديران بخشهاي مختلف كسب و كار و مبادله دانش و تجربيات براي همكاري بيشتر از اهداف اولين همايش ملي تعامل بين دانشگاه و صنعت است تا زمينه اي براي خارج شدن از اقتصاد وابسته به نفت در كشور ايجاد شود.
دبير اولين همايش ملي تعامل بين صنعت و دانشگاه گفت: دبيرخانه دائمي اين همايش در استان يزد ايجاد شده و مقلات علمي در زمينه توسعه صنعت و رشد اقتصاد ازاساتيد و دانشجويان به اين دبيرخانه رسيده كه از 50 درصد مقالات به صورت پوستر استفاده شده است.
اين همايش به مدت دو روز در اتاق بازرگاني يزد در حال برگزاري است.
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