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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

تعرفه 92 خدمات درمانی ورزشکاران تصویب شد

تعرفه 92 خدمات درمانی ورزشکاران تصویب شد

تعرفه سال آینده خدمات درمانی ورزشکاران در مجمع عمومی و سالانه فدراسیون پزشکی ورزشی به تصویب نهایی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی روز سه شنبه برگزار شد. در این مجمع، اعضا ضمن بحث و بررسی در مورد تعرفه خدمات درمانی برای سال آینده آن را به تصویب نهایی رساندند.

لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این رابطه گفت: پس از بحث و بررسی کارشناسانه اعضا در نهایت میزان تعرفه خدمات درمانی فدراسیون (بیمه ورزشی) از اول فروردین تا پایان اسفندماه سال1392 مبلغ 8 هزار تومان تعیین شد. ضمن اینکه برای ورزشکاران حوزه ورزش همگانی و روستایی و عشایری این مبلغ،  5 هزار تومان در نظر گرفته شد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد:همچنین مقرر شد در سال 92 میزان تعرفه پرداخت هزینه  درمانی آسیب های ورزشی تا سقف 3 میلیون و 500 هزار تومان و میزان غرامت نقص عضو و فوت تا سقف 7 میلیون تومان باشد.

کد مطلب 2007711

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