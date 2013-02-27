تعرفه 92 خدمات درمانی ورزشکاران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی روز سه شنبه برگزار شد. در این مجمع، اعضا ضمن بحث و بررسی در مورد تعرفه خدمات درمانی برای سال آینده آن را به تصویب نهایی رساندند.



لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این رابطه گفت: پس از بحث و بررسی کارشناسانه اعضا در نهایت میزان تعرفه خدمات درمانی فدراسیون (بیمه ورزشی) از اول فروردین تا پایان اسفندماه سال1392 مبلغ 8 هزار تومان تعیین شد. ضمن اینکه برای ورزشکاران حوزه ورزش همگانی و روستایی و عشایری این مبلغ، 5 هزار تومان در نظر گرفته شد.



رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد:همچنین مقرر شد در سال 92 میزان تعرفه پرداخت هزینه درمانی آسیب های ورزشی تا سقف 3 میلیون و 500 هزار تومان و میزان غرامت نقص عضو و فوت تا سقف 7 میلیون تومان باشد.