ايران اسلامي نعمت امنیت سیاسی و مرزی خود را مدیون خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي میدانی در یادواره شهدای روستای عارف آباد کاشمر برگزار شد اظهار كرد: هر چند هنوز راهی طولانی پیش رو داریم اما ملت ایران به برکت رهبری امام خمینی(ره) و خلف صالح او مقام معظم رهبری و نیز به مدد در صحنه بودن مردم به قله افتخار و عظمت رسیده است.

وي افزود: در حالی که قبل از انقلاب اسلامی این آب و خاک آماج تاخت و تاز مستشاران آمریکایی بود امروز تنها ملتی که پیشتاز مبارزه با آمریکا و استکبار است و بدون ترس از هیچ قدرتی شعار انقلابی مرگ بر آمریکا را سر می دهد ملت ایران است.

وی ادامه داد:‌ ایران اسلامی امروزه بهترین امنیت اخلاقی، سیاسی و مرزی را در منطقه دارد که این نعمت را مدیون خون شهداست و اگر شهدای ما نبودند از اسلام هم خبری نبود چرا که شهدا برای رفتن مقابله گلوله گریه می کردند و همین اعتقادات آن ها بود که ما توانستیم در برابر جهان کفر ایستادگی کنیم.

میدانی با بیان اینکه امروزه پیشکسوتان باید همانند امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) پیام شهدا و انقلاب را برای جوانان بازگو کنند بيان کرد: جوانان امروز اگر می خواهند بر این عزت و افتخار باقی بمانند باید مراقب باشند و بدانند که جنگ هنوز تمام نشده است، بلکه جنگ کنونی بسیار پیچیده تر از هشت سال دفاع مقدس است.

دادستان کاشمر تصریح کرد: دشمنان ما می دانند که جنگ نظامی دیگر مؤثر نیست و اگر آمریکا می دانست که در جنگ نظامی موفق است لحظه ای درنگ نمی کرد ولی دشمن به این نتیجه رسیده که رمز موفقیت این ملت، اسلام ناب محمدی است لذا تمام نقشه های آن ها بر این متمرکز شده است که اولاً ولایت فقیه را از این ملت بگیرند و پس از آن سعی کنند نیروی محرک و کاری جامعه یعنی نسل جوان را از درون تهی کرده و اعتقادات آن ها را متزلزل سازند.

شایان ذکر است اين مراسم به همت حوزه مقاومت بسیج قمر بنی هاشم (ع) و پایگاه بسیج شهید صدوقی روستای عارف آباد کاشمر یادواره ده شهید سرافراز این روستا با حضور پرشور اهالی روستای عارف آباد ، جمع کثیری از خانواده های معظم شهدا و مسئولین شهرستان کاشمر در محل حسینیه ابوالفضلی این روستا برگزار شد كه پخش تصاویر شهدا ،‌ قرائت دکلمه توسط فرزند یک شهید ، مداحی ، تجدید پیمان فرزندان شهدا با آرمان های پدرانشان و از دیگر برنامه های این یادواره بود.