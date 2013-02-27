سومین نمایشگاه علمی "جابر بن حیان" در قرچک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه این جشنواره صبح چهارشنبه با حضور محمد مزدرانی معاون اجتماعی فرمانداری شهرستان قرچک، رضا سلگی از اعضای شورای اسلامی شهر و هوشنگ کولیوند مدیر آموزش و پرورش قرچک و جمعی از مدیران مدارس برگزار شد.

فاطمه عرب سلمانی کارشناس گروههای آموزشی دوره ابتدایی شهرستان ورامین در این مراسم گزارشی از برگزاری جشنواره ارائه داد و سپس مسئولان از آثار و پرو‍ژه های علمی دانش آموزان بازدید کردند.

این جشنواره که همه ساله از طرف وزارت آموزش و پرورش در دوره ابتدایی سراسر کشور برگزار می شود، نقش مهمی در رشد فعالیتهای علمی دانش آموزان داشته است.

در این بازدیدها دانش آموزان با شور و شوق خاصی پروژه های خود را به مسئولان گزارش دادند که مورد توجه مهمانان قرارگرفت.

ریئس آموزش و پرورش قرچک در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: گشایش سومین نمایشگاه جابر بن حیان با هدف نمایش طرحها و آثار پژوهشی متنوع و جذاب دانش آموزان مقطع ابتدایی، بیانگر استعدادها و ظرفیتهای علمی دانش آموزان این دیار اسلامی است که تشویق و ترغیب مسئولان عالی رتبه کشور، مسئولان استانی و والدین آنان به منصه ظهور رسیده است.

هوشنگ کولیوند افزود: این نمایشگاه علاوه بر معرفی قابلیتها و استعدادهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانش آموزان، امکان تبادل تجربیات ارزنده و مفید علمی را بین دانش آموزان فراهم می کند تا زمینه ساز توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش در مقطع مهم ابتدایی و سایر مقاطع تحصیلی و دانشگاهی باشد.

تمامی رشد و تعالی کشور در عرصه های علمی مرهون برکات نظام اسلامی ایران است

وی نیز تمامی رشد و تعالی کشور را در عرصه های علمی مرهون برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و با مقایسه ای اجمالی فعالیتهای علمی قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: خوشبختانه مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حاکمان ستمشاهی بر دانایی و دانش افراد جامعه مدیریت می کنند و هرگز نمی گذارند مردم در جهل و نادانی به سر برند.

کولیوند این شیوه مدیریت را عامل ظهور و بروز استعدادهای نهفته این مرز و بوم دانست و گفت: فرزندان هشت تا 11 ساله این دیار نیز خود را برای تعالی و اعتلای علمی کشور مسئول می دانند و تلاش می کنند تا اندیشه های کوچک ولی عمیق خود را برای درخشیدن نام ایران بر تارک جهان پویا و فعال کنند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان با کمترین امکانات و با بهره گیری از وسائل ساده و قابل دسترس، آثاری را خلق می کنند که نشأت گرفته از فکر و ذهن پویا و فعال آنان است و بدون تردید می تواند مبنای تحول علمی در کشور باشد.

لازم به ذکراست، آثار دانش آموزان پس از داوری به مراحل استانی و کشوری ارسال خواهد شد.