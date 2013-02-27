دیدارهای خارجی من همیشه در دفتر رئیس جمهور است/ انتخاب آرگو صددرصد هم سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در مورد دیدارتان با معاون وزیرخارجه سوئد توضیح دهید، گفت: ایشان تقاضای ملاقات کردند و من نیز با وی ملاقات کردم، اگر مهمان های دیگری هم بیایند و تقاضای ملاقات داشته باشند با آنان نیز ملاقات خواهم کرد.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در پاسخ به این سوال که ملاقات شما در اتاق رئیس جمهور انجام شد است و انتقادات زیادی به این موضوع شده، گفت: ما همیشه ملاقاتهایمان در دفتر ریاست جمهوری برگزار می شود.

وی در واکنش به ادامه سوال خبرنگار مبنی بر اینکه این دیدار موجب انتقادهایی شده است، گفت: این موضوع الان بیشتر خریدار دارد و به من ربطی ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا به عنوان دبیر جنبش عدم تعهد سفر یا دیداری در دستور کار دارید، گفت: با سفرا دیدارهایی داشته ایم و هر زمان که درخواست ملاقاتی صورت بگیرد ملاقات خواهیم کرد، با همکاری وزارت امور خارجه بنا است سفرهایی داشته باشیم که در آینده ای نزدیک انجام می شود.

خبرنگار رسانه دولت پرسید زنجیره ای از رسانه ها هستند که حرکاتی تخریبی علیه شما انجام داده اند و هجمه هایی علیه شما وارد ساخته اند، پاسخ شما در مقابل بی تقوایی رسانه ها چیست؟ مشایی گفت: یک مصداق پیدا کنید.

خبرنگار دیگری ادامه داد: منظور ما قرق رسانه ای است یعنی خبری را که دوست دارند متنتشر می کنند و خبری را که علیه شان است منتشر نمی کنند آیا اینها هجمه نیست؟ مشایی پاسخ داد: هجمه بد است؟ خبرنگار گفت: بله هجمه بد است، اما شما باید پاسخ بگویید.



مشایی ادامه داد: خوب اگر هجمه بد است بد است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در مورد انتخابات به سوال خبرنگاران پاسخ دهید، گفت: مگر باید کیلویی و ساعتی حرف بزنیم. چقدر خوب بود که همه با هم توافق می کردیم، هجمه بد است از این بهتر چه می خواهید.

مشایی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رسانه دولت مبنی بر اینکه چرا از حضور شما در انتخابات می ترسند؟ گفت: چه کسی می ترسد؟

همچنین مشایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری شمار را رقیب اصلی خود می دانند جواب شما چیست و آیا در انتخابات شرکت می کنید؟ گفت: جدی نگیرید.

وی در مورد سفر دولت به کشورهای آفریقایی گفت: فروردین ماه این سفرها آغاز می شود.

مشایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهرداری دستور داده است به خاطر شعار زنده باد بهار بنرهای تبلیغاتی بهار را جمع آوری کرده و به جای آنها بنویسند "آغاز فصل همدلی مبارک" گفت: همدلی فصل ندارد و همیشه باید باشد.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نظرتان در مورد برگزاری جشنوار ملی صدای بهار که توسط میراث فرهنگی برگزار می شود، چیست؟ گفت: من اطلاعات ریزی از این جشنواره ندارم اگر دعوت کنند همچون سالهای گذشته شرکت خواهم کرد.

خبرنگار گفت: امسال می خواهند آن جشنواره را به صورت ملی برگزار کنند و اسمش هم صدای بهار است. مشایی گفت: زمانی که من در میراث بودم این همایش ها نیز برگزار می شد، نوروز شاد کننده است و طبیعت زنده کننده حالا اگر برنامه هایی در این راستا داشته باشیم که موجب بروز و ظهور شادی مردم شود خوب است.

وی افزود: جامعه ای که می خواهد به سمت تعالی برود و به اهداف مهم برسد باید جامعه شادی باشد اگر منفعل باشد نمی تواند کار بزرگی انجام دهد، هم از جهت ایجابی و هم سلبی مقاومتش بالا می رود و می تواند گام های بلندتری بردارد، اما اگر مانند آدمی که افسرده باشد حال کار کردن ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید نظرتان در مورد تعلق گرفتن جایزه اسکار به فیلم ضد ایرانی آرگو چیست؟ و این اسکار چقدر سیاسی است؟ گفت: من عادت ندارم حرفی بزنم که کلی باشد و همه چیز مصداق آن باشد.

رئیس دبیرخانه عدم تعهد افزود: اینکه سیاست در این نوع چیزها نقشی دارد تردیدی نیست ولی اینکه هر اقدامی 100 درصد سیاسی باشد این طور هم نیست و نمی شود قضاوت کرد.

وی گفت: من این فیلم را ندیده ام و فقط شنیدم که علیه ایران است اما ندیدم که ابعاد و علیه ایران بودنش چیست.

خبرنگار در ادامه سوال خود گفت: این فیلم هوش ایرانی را زیر سوال برده است؟ مشایی پاسخ داد: اگر هوش ایرانی را زیر سوال برده خطایی بزرگی کرده اگر ایرانی هوش بزرگی نداشت الان نامی از ایران نبود.

مشایی در پایان در جواب سوال خبرنگاری که پرسید، تبلیغات سوئی علیه سفرهای پروژه ای دولت و قطع نشست خبری رئیس جمهور وجود دارد، گفت: از من نپرسید من در جریان نیستم و در این مورد تنها مردم باید قضاوت کنند.