فيلم " گرفتار در برف " در شبكه تهران

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، فيلم سينمايي "گرفتار در برف" توسط "راين پريدوز" كارگرداني شده است. ژانر اين فيلم، جنايي است و در آن "اريكا اليناك"، "پيتر دابسن"، "مونيكا اسكنر" و... بازي مي كنند.

داستان فيلم "گرفتار در برف" درباره فردي به نام " ليز " است كه وجود ماشيني را كه در تعقيب او است، احساس مي كند. وي به همراه "باربارا"، دوستش عازم سفري زمستاني مي شود و در كلبه اي كه در وسط جنگل است، سكني مي گيرنند. در آن جا نشانه اي از مرد تعقيب كننده مي بيند. از سوي ديگر مردي نيز در فروشگاه ناحيه برفي مزاحم "باربارا" مي شود و وقتي مردي با نقاب در خانه به آن دو هجوم مي آورد، توسط "ليز" كشته مي شود. در همين حين مرد ديگري با نقاب به "باربارا" حمله مي كند. "باربارا" موفق به فرار مي شود و در صحنه ديگري "ليز" كشته مي شود. "ليز" قبل از مرگ به "باربارا" مي گويد كه پول زيادي در بانك دارد و به احتمال زياد اين افراد به دنبال اين پول هستند و...

اين فيلم كه به مديريت "جلال مقامي" دوبله شده است، فردا شب ساعت 22 از شبكه تهران پخش مي شود.