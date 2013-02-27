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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

مهدوی خبر داد:

4.8 میلیارد ریال تسهیلات به کارکنان شرکت مخابرات لرستان پرداخت شد

4.8 میلیارد ریال تسهیلات به کارکنان شرکت مخابرات لرستان پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر مالی و اقتصادی شرکت مخابرات لرستان از پرداخت بیش از 4.8 میلیارد ریال تسهیلات به کارکنان این شرکت خبر داد.

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از چهار میلیارد و 860 میلیون ریال تسهیلات به کارکنان شرکت مخابرات استان لرستان پرداخت شده است.

وی بیان داشت: این تسهیلات در قالب وامهای مسکن، تعمیر، ازدواج، و ... به کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات لرستان پرداخت شده است.

مدیر مالی و اقتصادی شرکت مخابرات لرستان با اشاره به پرداخت 309 فقره وام به اعضای صندوق رفاه کارکنان این شرکت بر ضرورت بازپرداخت به موقع این تسهیلات از سوی کارکنان تاکید کرد.

مهدوی همچنین بیان داشت: شرکت مخابرات استان لرستان در سالجاری بیش از هشت میلیارد و 800 میلیون ریال بابت بدهی سنوات گذشته از محل صندوق کارکنان و پس انداز شش درصد کارمندان و کارفرمایان پرداخت کرده است.
کد مطلب 2007722

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