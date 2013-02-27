مجموعه طنز و منظوم «هاپول و گرگ و گله» در 10 جلد منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه شعبان نژاد شاعر و نویسنده كودك و نوجوان ضمن اعلام این خبر، درباره مجموعه شعرش گفت: این مجموعه با عنوان كلی «هاپول و گرگ و گله» دارای درون مایه طنز است كه ده قصه منظوم را شامل می‌شود.

وی با بیان اینكه بین قصه‌های این مجموعه 10 جلدی پیوستگی و ارتباط وجود دارد، افزود: داستان این مجموعه درباره یك سگ گله خیالباف است و هر یك از داستانها عنوان ویژه خود را دارد كه در هر یك شخصیت‌های جدیدی به شخصیت‌های اصلی و ثابت داستان اضافه می‌شوند.

این صاحب نظر ادبیات كودك و نوجوان كه خود یكی از اعضای بخش كارشناسی پروژه بزرگ ادبی كودك در دفتر ادبیات كودك و نوجوان است، اظهار كرد: آثاری كه برای این پروژه ارسال شد از كیفیت خوبی برخوردار بودند و از این رو آثار زیادی هم در زمینه شعر و هم داستان برای انتشار تصویب شدند.

وی ادامه داد: در بخش كارشناسی آثار سخت گیری‌های زیادی داشتیم و هدفمان از این سخت گیری‌ها تصویب آثار با كیفیت و حرفه‌ای بود؛ فكر می‌كنم آثار تصویب شده آثار خوب و ارزشمندی در زمینه ادبیات كودك و نوجوان باشد.

شعبان نژاد در پایان از نگارش یك مجموعه 10 جلدی دیگر برای گروه سنی خردسال با عنوان «بازی، شعر، نمایش» خبر داد كه آن هم قرار است توسط دفتر ادبیات كودك و نوجوان حوزه هنری منتشر شود.