شخصيت هاي فرهنگي داخلي و خارجي از خط و كتابت مي گويند

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، در بخش خط و خطوط باستاني ، دكتر ژاله آموزگار (موضوع اسطوره و خط)، پروفسور آندره لامير از كشور فرانسه ( درباره خط آرامي و نقش آن در ايجاد پيوندهاي فرهنگي)، خانم دكتر بدرالزمان قريب ( پيدايش و تحول خط فارسي)، دكتر رضا باغ بيدي (خط اوستايي) و پروفسور فليپ ژينيو از كشور فرانسه (خطوط ايراني ميانه) سخنراني مي كنند .



بنابراين گزارش ، همچنين در بخش خط و كتابت و دين نيزدكتر مهدي محقق (رابطه خط و قرآن و حديث)، دكتر توفيق سبحاني ( انواع خطوط )، دكتر ازكايي (ابن نديم و خط) و دكتر پاكتچي و دكتركاچيك ( گسترش و سير تحول خط درجهان اسلام ) مطالب و مقالاتي ارايه خواهند كرد.



اين گزارش حاكي است دربخش خط و كتابت و هنر استاد آيدين آغداشلو (تاريخچه خط و خوشنويسي)، استاد عباس عارف (در جستجوي گوهر بهتري درخوشنويسي)، استاد عباس اخوين (خط نستعليق و اثرگذاري مير عماد)، استاد صداقت جباري (شكسته نويسي) و استاد محمد احصايي (خطاطي و گرافيك معاصر) به سخنراني مي پردازند.



همچنين در بخش (خط و كتابت و پيوند هاي فرهنگي)، استاد كامران فاني و (تاثير خط و كتابت در پيوندهاي فرهنگي) دكتر فتح الله مجتبايي مطالبي ايراد خواهند كرد.



ضمنا خانم دكتر پناهي درباره خط فارسي در شبه قاره ، دكتر ميرباقري پيرامون خط و شعر فارسي و دكتر ايرج افشارنيز در خصوص ابزار كتابت سخنراني مي كنند. گفتني است در پايان هر يك از برنامه ها نيز در دو نوبت صبح وعصر جلسات پرسش و پاسخ درباره خط و كتابت با حضور ميهماناني ايراني و خارجي اجرا خواهد شد .