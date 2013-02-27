وضعیت امنیتی در خوزستان رو به بهبود است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران خوزستان، اظهار کرد: استان خوزستان اگرچه پیش از این دارای مشکلاتی در زمینه سرقت، قاچاق سلاح و مواد و... بوده اما در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف استان مربوط به شاخص تصادفات بوده، گفت: در حال حاضر استان خوزستان در کاهش تصادفات رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.
احمدی مقدم با اشاره به امنیت مرزهای خوزستان و کمتر شدن قاچاق کالا در این مرزها، افزود: با تلاش های انجام شده، سرقت ها و مشکلات مرزی از جمله قاچاق سلاح و مواد مخدر در خوزستان کاهش چشمگیری داشته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر استان خوزستان دارای شرایط امنیتی مطلوبی نسبت به گذشته است.
فرمانده ناجا با بیان اینکه امروز شرایط امنیتی از هر زمانی بهتر است، گفت: تنها دغدغه ما در حوزه جرایم و سرقت های خرد بود که از نیمه شهریورماه با افزایش قیمت ارز و گرانی ها، فزونی یافته بود، اما با اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی در آذر و دی ماه شاهد روند نزولی این گونه سرقت ها در کشور بوده ایم.
وی افزود: در آستانه نوروز نیز به واسطه طرح ها و برنامه هایی که در دست اجراست، شاهد بهبود و کاهش این گونه جرایم خرد در کشور خواهیم بود.
احمدی مقدم اظهار کرد: در حال حاضر شاخصهای امنیت احتماعی و سرقت در کشور درحد نرم عادی است و افزایش 20درصدی سرقتهای شهریور تا آبانماه کنترل شده و تا سطح نرمال کاهش یافته است.
فرمانده انتظامی کشور در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت فرقه ضاله وهابيت در كشور گفت: وهابی گری و ساير فرقه های موجود در كشور خاستگاه مهمی ندارند و ممکن است تنها طرفداران اندكی داشته باشند.
وی با بیان اینکه فعالیت این فرقه ها موجب نگرانی نمی شود، تصریح کرد: خانواده ها بايد فرزندان خود را كنترل كرده و مراقب باشند به اين فرقه های منحرف جذب نشوند.
احمدی مقدم با اشاره به اقتدار روزافزون نیروی انتظامی کشور گفت: اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف موجب عقبنشینی و شکست برنامه های دشمنان در امر ترویج فساد در جامعه شده است.
وی افزود: هوشیاری مردم و مسئولان در برابر تلاش ها و توطئه های دشمنان برای گسترش فساد در جامعه یکی از ضروریات است که خوشبختانه ایران اسلامی با پیروی از نهضت کربلا و عاشورا در مقابل دشمنان ایستاده است.
فرمانده ناجا در بخش دیگر سخنان خود به فعالیت نیروی انتظامی در چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: با تخلیه هیجانات جوانان و نوجوانان در چهارشنبه آخر سال مخالف نیستیم ولی با هر گونه آشوب و برهم زدن امنیت اجتماعی مقابله می شود.
وی با بیان اینکه مناسبت چهارشنبه آخر سال ریشه درستی ندارد، افزود: این روز تنها بهانه ای برای تخلیه هیجانات جوانان است.
احمدی مقدم با تاکید بر تامین امنیت در چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: از ساعات اوليه اين شب، از تجمعاتی كه به بهانه اين مراسم ايجاد و موجب مزاحمت برای مردم می شود، جلوگيری خواهد شد.
وی گفت: خانواده ها در صورت تمایل به بیرون رفتن از خانه و تفریح در این روز از ساعات اولیه شب فرزندان نوجوان خود را همراهی کنند و حتما بر استفاده آنان از وسایل کم خطر نظارت شود.
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