توسعه پایدار از محلات و مناطق شهری آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش ملی شهر و سیمای شهری و چهارمین همایش توسعه شهری ظهر چهارشنبه با حضور روح الله عباسپور، رجب رحمانی، حجت الاسلام مرتضی حسینی، داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام صادقی دادستان، جمال انصاری رئیس کل دادگستری، مسعود نصرتی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از کارشناسان و صاحب نظران ظهر چهارشنبه در سالن سعدی برج میلاد تهران برگزار شد.



مسعود نصرتی در این همایش گفت: دبیرخانه دائم سیمای شهری مدت چهار سال است که در قزوین دایر شده و با امضاء تفاهم نامه با راه و شهرسازی اقدامات مناسبی برای هماهنگی در امور و برنامه ریزی برای تحقق اهداف بهبود سیمای شهری انجام شده است.



وی افزود: قزوین با داشتن شش هزار سال قدمت تاریخی و یک هزار و 700 سال مدنیت و شخصیت های برجسته علمی، مذهبی و تاریخی و سیاسی گذشته پرباری دارد که می توان با بهره گیری از آن توسعه پایدار را رقم زد.



شهردار قزوین تصریح کرد: استان قزوین دارای یک هزار و 700 اثر تاریخی ثبت شده و هفت منطقه گردشگری، بزرگترین کاروان سرای درون شهری است که در گذشته نیز مسیر جاده ابریشم بوده و امروز نیز در کریدور شمال به شمالغرب کشور و نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشور ایفا می کند.



نصرتی بیان کرد: وضعیت صنعتی و اقتصادی، انتخاب به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران، وجود چهار انبیاء و امامزاده حسین(ع) قابلیتهایی است که فرصت سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و گردشگری را در منطقه دو چندان کرده و مسئولان وظیفه دارند از این موقعیت بخوبی استفاده کنند.



وی افزود: باید بتوانیم با بهره گیری از همه ظرفیت ها توسعه شهری را بخوبی محقق و با حفظ امانتی که امروز به ما سپرده شده آن را به آیندگان هم منتقل کنیم.



شهردار قزوین اظهارداشت: در گذشته قزوین در شش هزار باغ سنتی زیبا محصور و محفوظ بود اما سالهاست که شاهد از بین رفتن این سرمایه های ملی ارزشمند هستیم که رسالت مهم ما صیانت از تفکر توسعه گذشتگان است تا هزینه های بیشتری به شهر تحمیل نکنیم.



وی یادآورشد: گذشتگان با نگاهی علمی توانسته بودند شهر را در یک سپر امنیتی و دفاعی در برابر حوادثی مانند سیل حفظ کنند اما شاهدیم که 3500 هکتار از باغات برای توسعه شهری تخریب شده و امینت شهر به خطر افتاده است.



نصرتی با اشاره به ساخت فیلم مستند" از بلدیه تا شهرداری" گفت: در این فیلم 106 سال قدمت شهر به تصویر کشیده شده و خطر آسیب رساندن به باغات و هویت شهری هشداری است که باید در این همایش ها مطرح شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات نیز بررسی و ارائه شود.



توسعه شهری از محلات آغاز شود



شهرداری قزوین بیان کرد: توسعه شهری باید از محلات کوچک و مناطق مختلف آغاز شود و با توجه به کوچکترین مسائل لازم است فرصت ها را از دست ندهیم زیرا مجاز نیستیم با خطا و اشتباه هزینه مردم را افزایش دهیم.



نصرتی گفت: همه اقدامات مدیریت شهری بر اساس تحقیق و برنامه ریزی محقق می شود و کارگروه قزوین به علاوه 20 با حضور 60 کارشناس برحسته مسیر تحول منطقی و علمی را مشخص کرده و با خرد جمعی تلاش می کنیم با کمترین خطا و بدون اشتباه توسعه شهری را محقق کنیم.



وی افزود: قزوین پشتوانه های ارزشمند علمی و شخصیت های برجسته ای دارد که می تواند به هویت شهری غنای بیشتری بخشد و با تلاش و استفاده از دیدگاه صاحب نظران آینده خوبی را برای شهر رقم خواهیم زد.