دشمن هر روز رفتار جدیدی از خود بروز می دهد/ استکبار جهانی در انتخابات آینده ایران نا امید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم علی نصیری ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه شهرستان قدس اظهار داشت: افرادی که در مجموعه سپاه خدمت می کنند، چیزی به اسم تودیع و خداحافظی ندارند، خروج از سپاه به معنای بازگشت از بسیج است.

وی افزود: 34 سال از عمر انقلاب اسلامی ما می گذرد در حالیکه هر روز بر ارزشهای آن افزوده می شود، ازجمله ویژگیهای این انقلاب می توان به مبنای اعتقادی و دینی آن، حضور رهبری فرزانه و دلدادگی مردم به دو اصل اعتقادی و رهبری اشاره کرد.

وی ادامه داد: دشمن این انقلاب را بررسی کرده و دریافته که انقلاب اسلامی ایران بر چه معیارهای محکمی استوار است و بدین دلیل هرروز شاهد رفتار جدیدی از سوی دشمن هستیم.

دشمن هر روز رفتار جدیدی از خود بروز می دهد

وی تصریح کرد: امروز دشمنان با فشارهای اقتصادی و تحریمها، جنگ اقتصادی را علیه ایران برپا کردند تا آستانه صبر و تحمل مردم ایران را به حداکثر رسانده و آنان را در مقابل نظام قرار دهند اما با تمام فشارهای موجود، مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه ، دلدادگی خود را به نظام و رهبر ثابت کردند، در حقیقت هرکجا دشمنان تمام قوای خود را علیه میهن اسلامی به کار بست،افتخاری برای ملت ایران حاصل شد.

نصیری اضافه کرد: شریعت اسلامی در خون و اندیشه ملت ایران است،این همان نکته ای است که دشمنان نمی توانند درک کنند.

وی با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر گفت: مقام معظم رهبری از سه سال گذشته با نامگذاری سال جهاد اقتصادی،این فشارها را پیش بینی کرده بودند و با این نام به مردم تذکر دادند همانگونه که در دفاع مقدس در مقابل دشمن جهاد کردید، امروز نیز با جهاد اقتصادی از میهن دفاع کنید.

ملت ایران در انتخابات آینده با حضور پرشکوه خود دشمن را ناامید می کنند

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران یادآور شد: رهبر معظم انقلاب سال قبل نیز با انتخاب نام اصلاح الگوی مصرف، تاکید کردند که حرکت رو به جلو در امور اقتصادی زمانی صورت می گیرد که درست و بهینه مصرف و از اصراف پرهیز شود، امسال هم با انتخاب شایسته خود، مبنای اقتصاد پویا و رو به جلو را تولید داخلی و حمایت از سرمایه ملی برشمردند.

این مسئول با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: یک عرصه مهم دیگر پیش روی ملت عزیز ایران است که اطمینان دارم با حضور باشکوه ملت ایران دشمنان را خوار کرده و از این پیچ تاریخی به سلامت عبور می کنیم.

نصیری افزود: در خصوص موادمخدر شهرستان قدس پیش از این اقدامات مناسبی را انجام داد اما ضروری است تا این مهم همچنان به صورت جدی پیگیری شود.