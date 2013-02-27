نمايشگاه خوشنويسي محمد رسول الله (ص) افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمايشگاه خوشنويسي محمد رسول الله (ص) از ساعت 15 روز گذشته، سه شنبه نهم اسفندماه با برگزاری نشست‌های تخصصی آغاز شد که رضا صفری دبیر این نمایشگاه در مراسم افتتاحیه با اشاره به اینکه در این نمایشگاه 235 اثر با موضوع حضرت محمد (ص) ارائه شده است، گفت: از این آثار 32 اثر مربوط به قدما و 191 اثر از خوشنویسان معاصر ایران و تعدادی اثر نیز مربوط به خوشنویسانی از کشورهای ازبکستان،تاجیکستان و افغانستان است.

وی در ادامه افزود: قریب به 70 درصد آثار به نمایش درآمده در سال 1391 و برای این نمایشگاه خلق شده است و تعداد قابل توجهی از مطالب برای اولین بار است که خوشنویسی شده است. همچنین تنوع ارایه آثار در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث، ریحان،رقاع، کوفی و نقاشیخط از دیگر ویژگیهای این نمایشگاه است.

دبیر نمایشگاه خوشنویسی محمد رسول الله (ص) در پایان بیان کرد: نمایشگاه خوشنویسی محمد رسول‌الله(ص) جلوه‌گاه ارادت خوشنویسان به ساحت نبی مکرم اسلام (ص) و پاسخی در بالاترین سطح هنری است به بی هنران مغرض که به ساحت پیامبر خوبیها اساعه ادب نموده اند

نمایشگاه خوشنویسی محمد رسول الله (ص) تا 28 اسفند همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 10 تا 17 در موسسه فرهنگی هنری صبا به نشانی خیابان ولی عصر(عج) ، نرسیده به چهار راه طالقانی پذیرای علاقه‌مندان است.