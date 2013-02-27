  1. حوزه و دانشگاه
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

برگزاری مسابقات طراحی بافت پارچه، چاپ و لباس در دانشگاه یزد

برگزاری مسابقات طراحی بافت پارچه، چاپ و لباس در دانشگاه یزد

مسئول گروه نساجی دانشگاه یزد از برگزاری مسابقات طراحی لباس، بافت پارچه و چاپ بین دانشگاه های سراسری خبر داد.

دکتر علی اصغر علمدار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات دانشجویی طراحی بافت پارچه، چاپ و لباس به میزبانی دانشگاه یزد طی روزهای 21 الی 23 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: امسال 102 طرح از 18 دانشگاه‌ سراسر کشور به این دوره از مسابقات ارسال شده که 82 طرح برای ارایه در مسابقه انتخاب شده است.

مسئول گروه نساجی دانشگاه یزد تصریح کرد: در حاشیه این مراسم کارگاه های طراحی و نقاشی فرش و مد و لباس برگزار می شود.

وی با تاکید بر این مطلب که دانشگاه یزد در زمینه پوشاک جزء دانشگاه های پیشتاز است، یادآورشد: گروه نساجی دانشگاه یزد همکاری تنگاتنگی با صنایع  نساجی دارد.

علمداری تصریح کرد: مشکلات صنایع نساجی در بیشتر مواقع به دانشگاه ارجاع داده می شود و پس از ارجاع در قالب پروژه های دانشجویی حل می شود.

کد مطلب 2007738

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