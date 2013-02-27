ارائه بودجه 36 میلیارد ریالی شهرداری فرون آباد به شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بودجه پیشنهادی شهرداری فرون آباد 36 میلیارد ریال است، گفت: با عنایت به اینکه بودجه شهرداری در واقع برنامه جامع یک سال شهرداری خواهد بود که در آن کلیه خدمات، فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد منابع و مخارج صورت می گیرد، لذا در همین راستا پتانسیل شهر و درآمدهای قابل وصول در آن برآورد و پیش بینی شود و به تناسب درآمدها هزینه های شهر نیز مشخص و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا داشته باشد.

نگاه ویژه به پروژه های نیمه تمام عمرانی سنوات قبل

وی افزود: بودجه سال آتی شهرداری بر اساس قوانین و مقررات و نیز سیاستهای وزارت کشور تهیه و تنظیم شده و به عنوان بودجه پیشنهادی شهرداری به مبلغ 36 میلیارد ریال تقدیم شورای اسلامی شهر فرون آباد شد که در آن نگاه ویژه به پروژه های نیمه تمام عمرانی سنوات قبل، بهبود وضعیت عبور و مرور شهری، بهبود فضای شهری و احیاء بافت فرسوده شهری شده است.

این مدیر شهری در پایان با بیان اینکه در تنظیم بودجه دقت لازم به عمل آمده تا برابر ماده 67 قانون شهرداریها حدود 60 درصد بودجه پیشنهادی عمرانی و قریب به 40 درصد آن جاری اختصاص یابد، اظهار داشت: طبق قانون شهرداریها پس از تنظیم بودجه توسط شهرداری، شورای اسلامی شهر با برگزاری جلسات، آن را بررسی و در نهایت تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ خواهد کرد.