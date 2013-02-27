تقدیر دفتر عمران سازمان ملل از برنامه کنترل سل آبادان

مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تقدیر پس از بازدید نماینده دفتر عمران سازمان ملل به همراه وکلای پروژه گلوبال فاند و کارشناسان اداره کنترل سل وزارت بهداشت و درمان که در بیست و ششم آذر ماه امسال صورت گرفت، انجام شد.



وی افزود: پایش و بررسی روند اجرای فعالیتهای مربوط به پروژه گلوبال فاند در آزمایشگاه سل و واحدهای بهداشتی فعال در سطح دانشکده علوم پزشکی آبادان از دلایل این تقدیر بوده است.



جعفری عنوان کرد: ارتقای سطح کیفی برنامه کنترل و مبارزه با بیماری سل در شهرستان آبادان از دیگر دلایل این تقدیر عنوان شد.



معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به اجرای فعالیتهای مشترک وزرات بهداشت و درمان و دفتر توسعه سازمان ملل متحد در رابطه با اجرای پروژه گلوبال فاند با هدف تقویت و ارتقای سطح کیفی برنامه کنترل و مبارزه با بیماری سل در قالب یک پروژه پنج ساله تصویب شده اظهار داشت: این پروژه از سال 87 در چند کشور از جمله ایران به مرحله اجرا درآمد که طرح کذکور در نیمه دوم سال 92 به پایان می رسد.

