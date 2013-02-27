اعضای کانون های مساجد روستایی مازندران در دوره تربیت معلم قرآن شرکت می کنند

محمد فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره تربیت معلم قرآنی در راستای پرورش مبلغین قرآنی و اسلامی توسط این نهاد 17و 18 اسفند ماه در مجتمع فرهنگی کوثر شهرستان بابلسر برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه این دوره تربیت معلم قرآنی ویژه اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی است، افزود: در این دوره دو روزه 100 نفر آموزش خواهند دید.



فوقیبا بیان اینکه معلمان قرآنی باید از سطح علمی بسیار خوبی برخوردار باشند، گفت: این معلمان قرآنی در واقع در راستای سوق دادن نوجوانان جامعه به سوی معارف قرآنی تلاش خواهند کرد، لذا باید از سواد بسیار بالای قرآنی و اسلامی برخوردار باشند تا از ورود بدعت های ساختگی در دین جلوگیری شود.



وی تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی ما آموزش قرآن‌کریم حقیقی و واقعی اتفاق بیفتد در آن صورت اصالت و طهارت جامعه بیش از گذشته حفظ می‌شود.



فوقی بیان داشت: ‌آموزش قرآن کریم در حوزه‌های مختلف احساس مسئولیت همگانی می‌طلبد چرا که گسترش فرهنگ قرآن نیاز عموم جامعه است.



وی افزود: کسی که از سواد قرآنی برخوردار باشد‌ به معانی پرمحتوا انسان‌ساز و زندگی‌ساز آن که موجب سعادت دنیا و آخرت است پی می‌برد.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.