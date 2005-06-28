براي پرهيز از چالش هاي خارجي، بايد احمدي نژاد را حمايت كنيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" آصفي در پايان جلسه علني امروز، در جمع خبرنگاران مجلس در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران در خصوص وضعيت ايران در عرصه بين المللي پس از انتخاب دكتر احمدي نژاد گفت: اگر وحدت و انسجام داخلي افزايش يابد، وضعيت بين المللي هم مناسب مي شود.

آصفي افزود: بعضي ها مثل آمريكا انتظار دارند، ملت را از معادلات سياسي حذف كنيم ، اينكه نمي شود .

وي با بيان اينكه غرب بايد از پيش داوري در خصوص ايران خودداري كند گفت: به اروپا توصيه مي كنيم از پيش داوري خودداري كند و برنامه هاي احمدي نژاد را ببينند،بعد آنها قضاوت كنند.

وي در خصوص اظهارات نخست وزير انگليس پس از انتخاب احمدي نژاد گفت: اين ما نيستيم كه بايد جواب اروپا را بدهيم ، اكنون توپ در زمين اروپاست ، اروپا بايد طرح جامع خود را در خصوص فعاليت هاي هسته اي بدهد.

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: به رسميت شناختن حقوق جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي راه حل عبور از اين مشكل است.

وي با اشاره به اينكه منتظر جواب اروپا هستيم افزود: البته ما دنبال نرمش ازجانب اروپا نيستيم، ما دنبال احقاق حقوق خودمان هستيم.

آصفي با اشاره به اينكه اگر اروپا حق ما را به رسميت بشناسد اين موضوع به خوبي به پايان مي رسد گفت: اروپا تاكيد دارد كه مذاكرات ادامه يابد و دكتر احمدي نژاد نيز خواستار ادامه مذاكرات است، پس رويكرد آينده اروپا نيز مهم است.