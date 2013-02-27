تامین امنیت نوروزدر زنجان با حضور 4 هزار نیروی انتظامی و امنیتی

سرهنگ اسماعیل اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نیروی انتظامی از تاریخ 15 اسفند ماه قرار گاه عملیات زعفر را همزمان با سراسر کشور در استان فعال کرده است.

وی اظهار داشت:برقراری امنیت ایام نوروز، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر هم از ماموریت های مهم ناجا است و در همین راستا قرار گاه زعفر هم کارهای خود را در این خصوص برنامه ریزی کرده است.

معاون عملیات فرماندهی اانتظامی استان زنجان، به چهارشنبه سوری آخر سال اشاره کردو گفت:در این راستا 350 نقطه پر تردد (باغها، تفرجگاهها، جایگاههای سوخت،مراکز خرید )در استان شناسایی شده و این اکیپ های انتظامی و امنیتی در نقاط حضور خواهند داشت.

سرهنگ اسماعیلی تاکیدکرد:این نیروها در راستای برقراری امنیت مطلق در چهارشنبه آخر سال و جلوگیری از مزاحمت ها تجهیز شده اند.

وی در ادامه گفت:در ایام تعطیلات نوروز گشت های محسوس و نامحسوس در استان راه اندازی خواهد شد .

معاون فرماندهی انتظامی استان زنجان در ادامه یادآورشد:در این ایام در بحث امنیتی 13 ایستگاه نوروزی به صورت شبانه روزی تامین امنیت و ارائه خدمات مشاوره به مسافرین را بر عهده دارند.

اسماعیلی افزود: در همین راستادر 31 محور حادثه خیز تمهیدات امنیتی لحاظ شده است.

وی تصریح کرد:شایان ذکر است که در همین راستا 308 دستگاه خودور و 192 دستگاه موتور سیکلت بر امنیت ایام نوروز مشارکت دارند.