ظرفيت هتل هاي مشهد 30 درصد افزايش يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد قانعي ظهر چهارشنبه اظهار كرد: در سال جاری تعداد هتلهای سطح شهر به 150 هتل با ظرفیت 75 هزار نفر رسیده که جوابگوی نیاز زائران در ایام پیک سفر است.

رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوي از انجام بازرسی­های ویژه توسط بازرسان اتحادیه از هتلهای سطح شهر در ایام نوروز خبر داد.

قانعی گفت: با توجه به حضور میلیونی زائران و تکمیل نسبی ظرفیت هتلها در ایام نوروز، اتحادیه علاوه بر بازرسی­های معمول هر پنج روز یکبار بازرسی ویژه از هتلها را در دستور کار قرار داده است.

وي اظهار كرد: برای ایام نوروز در سطح شهر اکیپ­های ویژه بازرسی برای رسیدگی به شکایات مسافران مستقر هستند تا در حداقل زمان ممکن به مشکلات یا خواسته­های زائران رسیدگی کنند.

رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوي در رابطه با توجیه ­پذیر نبودن افزایش بیش از حد تعداد هتلها گفت: سرمایه گذاری در بخش هتلداری باید با دقت نظر بیشتری صورت گیرد چون با افزایش بیش از حد تعداد هتلها شاهد ایجاد رقابت منفی و تبعات ناشی از آن خواهیم بود.

قانعی در خصوص افزایش نرخ خدمات هتلها بیان کرد: در سال جاری هزینه های هتلداران در چند مرحله افزایش یافته اما نرخ هتلها از دی ماه سال گذشته ثابت بوده و درآمدها نمی­تواند هزینه­های تحمیل شده را جبران کند، به همین دلیل از ابتدای سال آینده شاهد افزایش حداقل 25 درصدی نرخ خدمات هتلها خواهیم بود.

وی اظهار کرد: اتحادیه به منظور راهنمایی زائران جهت اقامت در اماکن مجاز و رزرو هتل، با همکاری شهرداری در مبادی ورودی اصلی شهر و میادین و خیابان­های منتهی به حرم مطهر اکیپ­های راهنمای زائر را مستقر خواهد کرد تا مسافرانی که از مبدا اقدام به رزرو محل اقامت خود نکرده­اند بتوانند از این طریق محل مورد نظر خود را انتخاب کرده و با مشکل زوارکش­ها و منازل شخصی غیرمجاز روبرو نشوند.