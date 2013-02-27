ظرفيت هتل هاي مشهد 30 درصد افزايش يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد قانعي ظهر چهارشنبه اظهار كرد: در سال جاری تعداد هتلهای سطح شهر به 150 هتل با ظرفیت 75 هزار نفر رسیده که جوابگوی نیاز زائران در ایام پیک سفر است.
رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوي از انجام بازرسیهای ویژه توسط بازرسان اتحادیه از هتلهای سطح شهر در ایام نوروز خبر داد.
قانعی گفت: با توجه به حضور میلیونی زائران و تکمیل نسبی ظرفیت هتلها در ایام نوروز، اتحادیه علاوه بر بازرسیهای معمول هر پنج روز یکبار بازرسی ویژه از هتلها را در دستور کار قرار داده است.
وي اظهار كرد: برای ایام نوروز در سطح شهر اکیپهای ویژه بازرسی برای رسیدگی به شکایات مسافران مستقر هستند تا در حداقل زمان ممکن به مشکلات یا خواستههای زائران رسیدگی کنند.
رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوي در رابطه با توجیه پذیر نبودن افزایش بیش از حد تعداد هتلها گفت: سرمایه گذاری در بخش هتلداری باید با دقت نظر بیشتری صورت گیرد چون با افزایش بیش از حد تعداد هتلها شاهد ایجاد رقابت منفی و تبعات ناشی از آن خواهیم بود.
قانعی در خصوص افزایش نرخ خدمات هتلها بیان کرد: در سال جاری هزینه های هتلداران در چند مرحله افزایش یافته اما نرخ هتلها از دی ماه سال گذشته ثابت بوده و درآمدها نمیتواند هزینههای تحمیل شده را جبران کند، به همین دلیل از ابتدای سال آینده شاهد افزایش حداقل 25 درصدی نرخ خدمات هتلها خواهیم بود.
وی اظهار کرد: اتحادیه به منظور راهنمایی زائران جهت اقامت در اماکن مجاز و رزرو هتل، با همکاری شهرداری در مبادی ورودی اصلی شهر و میادین و خیابانهای منتهی به حرم مطهر اکیپهای راهنمای زائر را مستقر خواهد کرد تا مسافرانی که از مبدا اقدام به رزرو محل اقامت خود نکردهاند بتوانند از این طریق محل مورد نظر خود را انتخاب کرده و با مشکل زوارکشها و منازل شخصی غیرمجاز روبرو نشوند.
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