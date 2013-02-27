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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

مدیران شهرستان کهگیلویه از روستاهای محروم بازدید کردند

مدیران شهرستان کهگیلویه از روستاهای محروم بازدید کردند

دهدشت – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کهگیلویه و تعدادی از مدیران این شهرستان صبح چهارشنبه از برخی روستاهای بخش محروم "دیشموک" بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری در بازدید از روستای محروم "پای پر"از توابع این شهرستان گفت: با توجه به اینکه 45 درصد جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی می کنند، این بازدیدها به منظور رفع مشکلات این اقشار انجام می شود.

وی بیان کرد: حضور مسئولین در روستاها موجب کاهش رفت و آمد روستائیان به شهرها و به تبع آن کاهش هزینه های آنان می شود.

جعفری عنوان کرد: همچنین این بازدیدها باعث می شود مسئولین بهتر و از نزدیک با مشکلات مختلف روستائیان آشنا شوند وبرای رفع آن چاره اندیشی کنند.

فرماندار کهگیلویه همچنین خدمت به قشر محروم و مستمند جامعه را فرصتی دانست که خداوند در اختیارمسئولین قرار داده است و افزود: باید قدر این نعمت الهی را بدانیم تا در پیشگاه خداوند سر بلند باشیم.

پراکندگی روستاها در کهگیلویه مشکل ساز است

وی پراکندگی روستاها و محدودیت اعتباری را از موانع خدمات رسانی به روستاها از جمله آبادی های کم جمعیت عنوان کرد و بیان دشت: تجمیع روستاها یکی از راه حل های موثر برای رفع این مشکل است.

جعفری همچنین ضمن تشکر از زحمات کمیته امداد و توجه ویژه این نهاد به مناطق محروم اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف کمیته امداد همه مسئولین باید دست به دست هم بدهند و این نهاد مقدس را در راه خدمت رسانی به نیازمندان یاری کنند.

وی افزود: بررسی مشکلات روستاهای مناطق محروم به جد در دستور کار قرار دارد و مدیران ادارات با تجهیزات و کمک های مختلف خود و بررسی مشکلات و تصمیم گیری برای رفع آنها اقدام می کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه هم در این بازدید گفت: رفع محرومیت از مناطق محروم استان در برنامه کاری کمیته امداد قرار دارد و این مهم با همکاری همه جانبه ادارات میسر می شود.

عنایت رحیمی نیا اظهار داشت: مهمترین مشکل روستای "پای پر"، نبود پل ارتباطی در دو کیلومتری روستا و وضعیت بد جاده ارتباطی، نداشتن آب لوله کشی و مدرسه برای تحصیل دانش آموزان است.

رحیمی نیا گفت: امید است که با پیگیریهای فرماندار و به کمک مسئولین و نهادهای ذیربط مشکلات این روستاها برطرف شده و در جهت کمک به نیازمندان گام مثبتی برداریم. 

در این بازدید  13دست لباس بین دانش آموزان مدرسه ابتدایی روستای پای پر توزیع شد.

 

کد مطلب 2007759

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