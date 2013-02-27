مدیران شهرستان کهگیلویه از روستاهای محروم بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری در بازدید از روستای محروم "پای پر"از توابع این شهرستان گفت: با توجه به اینکه 45 درصد جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی می کنند، این بازدیدها به منظور رفع مشکلات این اقشار انجام می شود.

وی بیان کرد: حضور مسئولین در روستاها موجب کاهش رفت و آمد روستائیان به شهرها و به تبع آن کاهش هزینه های آنان می شود.

جعفری عنوان کرد: همچنین این بازدیدها باعث می شود مسئولین بهتر و از نزدیک با مشکلات مختلف روستائیان آشنا شوند وبرای رفع آن چاره اندیشی کنند.

فرماندار کهگیلویه همچنین خدمت به قشر محروم و مستمند جامعه را فرصتی دانست که خداوند در اختیارمسئولین قرار داده است و افزود: باید قدر این نعمت الهی را بدانیم تا در پیشگاه خداوند سر بلند باشیم.

پراکندگی روستاها در کهگیلویه مشکل ساز است

وی پراکندگی روستاها و محدودیت اعتباری را از موانع خدمات رسانی به روستاها از جمله آبادی های کم جمعیت عنوان کرد و بیان دشت: تجمیع روستاها یکی از راه حل های موثر برای رفع این مشکل است.

جعفری همچنین ضمن تشکر از زحمات کمیته امداد و توجه ویژه این نهاد به مناطق محروم اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف کمیته امداد همه مسئولین باید دست به دست هم بدهند و این نهاد مقدس را در راه خدمت رسانی به نیازمندان یاری کنند.

وی افزود: بررسی مشکلات روستاهای مناطق محروم به جد در دستور کار قرار دارد و مدیران ادارات با تجهیزات و کمک های مختلف خود و بررسی مشکلات و تصمیم گیری برای رفع آنها اقدام می کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه هم در این بازدید گفت: رفع محرومیت از مناطق محروم استان در برنامه کاری کمیته امداد قرار دارد و این مهم با همکاری همه جانبه ادارات میسر می شود.

عنایت رحیمی نیا اظهار داشت: مهمترین مشکل روستای "پای پر"، نبود پل ارتباطی در دو کیلومتری روستا و وضعیت بد جاده ارتباطی، نداشتن آب لوله کشی و مدرسه برای تحصیل دانش آموزان است.

رحیمی نیا گفت: امید است که با پیگیریهای فرماندار و به کمک مسئولین و نهادهای ذیربط مشکلات این روستاها برطرف شده و در جهت کمک به نیازمندان گام مثبتی برداریم.

در این بازدید 13دست لباس بین دانش آموزان مدرسه ابتدایی روستای پای پر توزیع شد.