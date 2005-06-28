حضور نماينده هندبال ايران درجمع 4 تيم برتر آسيا

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره ازمسابقات تيم هندبال فولاد مباركه سپاهان كه به نمايندگي ازتيم ملي ايران دراين رقابتها شركت مي كند، درگروه A با تيمهاي كره جنوبي، ماكائو وتايلند همگروه بود ودرگروه B نيزتيمهاي ژاپن، چين تايپه، هند، بحرين حضورداشتند. تيم ايران در اولين ديدارخود دراين رقابتها روزيكشنبه به مصاف كره جنوبي رفت ودرديداري نزديك با نتيجه 34-33 به پيروزي دست يافت.

بازي دوم اين تيم روزدوشنبه مقابل تايلند انجام شد؛ هندباليستهاي نوجوان كشورمان درمقابل تايلند ميزبان بازيها با ارائه بازي سراسرهجومي به پيروزي 38-19 دست يافت. اين تيم امروز7 تيرماه درمصاف با ماكائوبا نتيجه قابل توجه 57-15 به پيروزي دست يافت تا مقتدرانه به دوربعدي اين رقابتها راه يابد ودرجمع 4 تيم برترآسيا قرارگرفت.

تيم هندبال فولاد مباركه سپاهان دردوربعدي اين بازيها براي حضوردرفينال اين مسابقات روزپنجشنبه به مصاف بحرين مي رود. در صورت پيروزي اين تيم بربحرين فولاد مباركه سپاهان ضمن حضوردرفينال اين بازيها صعود خود به رقابتهاي جهاني را نيزبه جشن خواهد نشست. ازاين مسابقات 2 تيم برتربه مسابقات جهاني قطر اعزام خواهند شد.