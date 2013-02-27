تحریم مقامات علمی کشور توطئه جدید دشمنان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت، با اشاره به اینکه ایران قبل از پیروزی انقلاب هیچ جایگاهی در زمینه تولید علم در جهان نداشته است، اظهارداشت: در طول 30 سال این کشور پیشرفت های چشمگیری داشته و در حال حاضر به رتبه 20 تولید علم در جهان دست یافته است.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه برای حضور پزشکان متخصصان در مناطق محروم کشور نیز فراهم شود، افزود: استفاده از توانمندی ها و تخصص نیروی انسانی موجود در کشور موجب جلوگیری از مهاجرت متخصصان می شود.

گلرو با بیان اینکه علم و دانش موجب رفع عقب ماندگی های تاریخی در کشور شده است، افزود: در طول 30 سال گذشته ایران جایگاه ویژه ای در زمینه تولید علم و دانش بدست آورده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری نیز تاکیدات بسیار زیادی در زمینه تولید علم داشتند، بیان داشت: توسعه علم و فناوری در کشور مهمترین خط مشی و استراتژی در حیطه تولید علم را برای کشور محقق کرده است.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان نظام هدف گذاری خود را به سمت دانشگاه ها برنامه ریزی کرده اند، افزود: راهکار تولید ثروت در ایران تولید علم بوده و دشمن برای جلوگیری از رسیدن کشور به این هدف از هیچ کوششی فروگذار نیست.

گلرو با بیان اینکه در 30 سال گذشته دشمن از طریق جنگ فیزیکی به دنبال ضربه زدن به نظام بوده است، تصریح کرد: هم اکنون ایران مسیر حرکتش را پیدا کرده و در جایگاه بالایی از نظر تولید علم و دانش قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه حمله به مقامات علمی و فناوری و تحریم ایران همراه با مقامات علمی، بیانگر ضعف دشمن از مقابله با ایران است، افزود: دشمن با هدف قرار دادن مقامات علمی به دنیال رسیدن به اهداف شوم خود است.

گلرو با بیان اینکه آمارهای مربوط به بودجه دانش و پژوهش بیانگر اهمیت و جایگاه پژوهشی و تولید علم در کشور است، افزود: توسعه علم در زمینه بهداشت و درمان از مهمترین علوم در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه اهمیت تحقیق و پژوهش بیش از سایرعلوم است، اظهارداشت: مسئولان باید بیش از پیش در این حوره فعالیت داشته و حمایت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بهبود شرایط بهداشتی و درمانی کشور منجر به افزایش امید به زندگی در کشور شده است، یادآور شد: در سال 1357 امید به زندگی در ایران بین 54 تا 56 سال بوده که با 20سال افزایش به 74 تا 76 سال در سال جاری رسیده است.