زندانیان جرائم امنیتی و سرقت مرخصی نوروزی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور صبح چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان سمنان که در محل این اداره کل برگزار شد ضمن اشاره به فرارسیدن ایام نوروز گفت: بازدید فوق العاده از زندانهای استان و بررسی مسائل مربوط به اعطای مرخصی به زندانیان در این ایام ضروری است.

وی تاکید کرد: در ایام نوروز به زندانیان جرائم امنیتی و سرقت مرخصی داده نمی شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از تعیین شعبه دوم دادگاه تجدید نظر این استان به عنوان شعبه ویژه جرائم انتخاباتی خبر داد.

سیاوش پور با تاکید بر تشکیل ستاد پیش بینی، پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی استان سمنان اظهار داشت: بخشنامه ای در خصوص راه اندازی ستاد های شهرستانی و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در سطح دادسراها و دادگاه های این استان تدوین شده است.

وی گفت: این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری محمد حسن قادری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان تشکیل شده و حیدر آسیابی دادستان مرکز استان به عنوان عضو و عباس علائیان معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان به عنوان عضو ستاد و نماینده دستگاه قضایی در ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان سمنان تعیین شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: قوه قضائیه در حفظ عدالت و اجرای قانون جایگاه و نقش به سزایی را دارد.

سیاوش پور در خاتمه تصریح کرد: قضات باید با شرکت مجدانه در کمیته هایی که به نمایندگی از دستگاه قضایی عضویت دارند برای حفظ عدالت و اجرای صحیح قوانین حضور موثر داشته و محوریت جلسات را بر عهده گیرند.

در این نشست برنامه های دستگاه قضایی استان در خصوص چهارشنبه آخر سال، تعطیلات عید نوروز و نیز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بررسی شد.