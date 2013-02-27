به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار و هماهنگی امور آرد و نان شهرستان ظهر امروز در سالن جلسات فرمانداری کرج با حضور مسئولان مربوطه به ریاست ایران نژاد فرماندار کرج برگزار شد.

در این جلسه پیشنهاد شد اتحادیه نانوایان و شرکت غله تمهیداتی بیاندیشند تا کارت هوشمند برای نانوایان مجاز برای اخذ آرد صادر شود.

همچنین مصوب شد اتحادیه نانوایان آخرین وضعیت نانوایی ها را ممیزی و به فرمانداری ارائه دهد تا میزان مصرف آرد هر نانوایی مشخص شود و همچنین نانوایی هایی که خارج از سهمیه آرد تهیه کرده اند به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

در این جلسه بر ساماندهی نانوایی های غیر مجاز و تعیین میزان نیاز هر نانوایی به آرد با توجه به موقعیت جغرافیایی در شهر تاکید شد.

ذخیره سازی 25 تن گوشت منجمد، توزیع هزار و 200 تن مرغ در سطح استان، ذخیره سازی پرتغال، سیب، برنج و دیگر مایحتاج مردم نیز از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح و بر ذخیره سازی این اقلام به اندازه نیاز مردم اشاره شد.

همچنین ایران نژاد فرماندار کرج نیز در خصوص برپایی نمایشگاه های بهاره به دستگاه های دولتی تذکری مبنی بر عدم دریافت وجه بابت اجاره غرفه از غرفه داران نمایشگاه های بهاره را داد و بر برگشت این مبالغ تاکید کرد.

آرد به نانوایی های غیر مجاز داده نمی شود

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان البرز گفت: با تدوین برنامه ای جامع از تعداد نانوایی های مجاز و دارای پروانه شهرستان کرج و استان هیچ گونه آرد به واحد های مجاز از سوی کارخانه های داده نمی شود.

عیسی سیدآقایی ادامه داد: با تاکید اتحادیه نانوایان بر ساماندهی واحدهای غیر مجاز نانوایی لیست کلیه نانوایی های مجاز و داراری پروانه و همچنین نانوایی های در شرف اخذ پروانه هستند تهیه و به کارخانه ها تحویل داده شد و از این پس مشخصات هر نانوایی قبل از دریافت آرد در کارخانه رصد و بررسی می شود.

وی اظهار داشت: با قاطعیت اعلام می کنم امروز هیچ گونه آرد به نانوایی های غیر مجاز داده نمی شود.

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان البرز با بیان اینکه قبل از اجرای این طرح مصرف آرد 17 هزار و 500 تن بوده است، گفت: با وجود گذشت حدود 20 روز از اجرای این طرح حدود 700 تن در مصرف آرد صرفه جویی شده است.

سیدآقایی همچنین به یکی از مشکلات این حوزه در کرج اشاره و اعلام کرد: متاسفانه در کرج تعاونی نانوایان وجود ندارد و نانوایان نمی دانند وجوهات خود را به حساب چه ارگانی واریز کنند.

هشدار فرماندار به دستگاه هایی که از غرفه داران نمایشگاه بهاره وجه دریافت کرده اند

فرماندار کرج با اشاره بر وضعیت استان با توجه به تهدیدات دشمن در تحریم ها و گرانی هایی که به صورت حبابی در بازار به وجود آمده بر هوشیاری تمامی مسئولان بر خنثی سازی این معقوله تاکید کرد.

ایران نژاد ادامه داد: خوشبختانه در وضغیت مناسبی قرار داریم و ذخیره سازی ارزاق عمومی برای توزیع در بین مردم به خوبی در حال انجام است.

وی گفت: طرح تشدید نظارت با هماهنگی دستگاه های مربوطه در ایام پایانی سال باید با قوت بیشتری انجام شود.

ایران نژاد با تاکید بر رسالت نمایشگاه های بهاره بر ارائه اجناس مرغوب به مشتریان با قیمت ازران و مناسب، اظهار داشت: اگر غرفه دار بابت اجاره غرفه پولی پرداخت کند مجبور است هزینه اجاره غرفه را از مشتری دریافت کند و این موضوع با رسالت نمایشگاه های بهاره مغایر است.

فرماندار کرج افزود: اگر دستگاهی بابت اجاره غرفه از غرفه داران وجهی دریافت کند به شدت با وی برخورد خواهد شد و اگر این مبالغ باز گردانده نشود اعتباراتشان را حذف خواهم کرد.

وی دستور داد آجرلو معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج با هماهنگی مجمع امور صنفی، سازمان صنعت معدن و تجارت، اماکن ناجا و دیگر دستگاه های مسئول جلسه ای فوری جهت آسیب شناسی این موضوع تشکیل دهند.

ایران نژاد ادامه داد: از زمان آغاز به کار نمایشگاه های بهار به طور شخصی خود از نمایشگاه ها بازدید و این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

همچنین در پایان این جلسه مصوب شد کمیته ای تخصصی برای بازرسی بر کیفیت، قیمت و رضایت مندی مردم از اجناس توزیع شده در نمایشگاه های بهاره تشکیل و گزارش عملکردی در پایان دوره نمایشگاه ها به فرمانداری ارائه شود.