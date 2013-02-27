آغاز طرح ارتقای ایمنی خودروهای حمل و نقل عمومی مسافربری/ جلوگیری از تردد اتوبوسهای دارای نقص فنی

سرهنگ محمد رضا مهماندار در حاشیه آغاز طرح ارتقای ایمنی حمل و نقل مسافربری بین شهری به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نزدیکی طرح نوروزی و آغاز مسافرت های هموطنان به منظور ارتقای ایمنی به ویژه ایمنی حمل و نقل عمومی قبل از آغاز سفرهای نوروزی طرح ارتقای ایمنی مسافربرهای بین شهری از امروز در کشور آغاز شد.

وی ادامه داد: این طرح در دو حوزه صلاحیت رانندگان و ایمنی وسیله نقلیه به اجرا در می آید. قصد داریم قبل از آغاز طرح نوروزی اتوبوس های بین شهری را کنترل کنیم .

به گفته مهماندار، این طرح از امروز به مدت 48 ساعت در استانهای قم، تهران، البرز و قزوین به اجرا در می آید و پس از آن به صورت سراسری در تمامی کشور اجرایی می شود. ضمن اینکه 300 نیروی پلیس راه برای اجرای این طرح آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه هر اتوبوس دارای یک چک لیست اختصاصی است، تاکید کرد: در این چک لیست مشخصات شماره خودرو، نوع خودرو، شرکت تعاونی حمل و نقل و رانند اتوبوس های ناوگان حمل و نقل بین شهری ثبت و کنترل می شود.

مهماندار با اشاره به اینکه داشتن تجهیزات ایمنی همانند زنجیر چرخ و کپسول آتش نشانی برای توبوس ها الزامی است، افزود: علاوه بر داشتن تجهیزات ایمنی اتوبوس ها باید دارای معاینه فنی بوده و راننده نیز کارت سلامت داشته باشد. ضمن اینکه ماموران پلیس راه وضعیت ظاهری اتوبوس و ایمنی آن را کنترل می کنند و در صورتی که خودرو دارای نقص فنی در سیستم روشنایی بوده و یا شیشه های آن شکسته باشد راننده متخلف اعمال قانون می شود.

وی تاکید کرد: بستن کمربند ایمنی برای مسافران و راننده اتوبوس الزامی است. همچنین ماموران پلیس راه ضمن کنترل استفاده تمامی سرنشینان از کمربند ایمنی خودروهای متخلف را اعمال قانون می کنند ضمن اینکه رانندگان این ناوگان حتما باید دارای کارت سلامت، گواهینامه، دفترچه ثبت ساعت و لباس فرم باشند.

رئیس پلیس راه ادامه داد: نداشتن هر کدام از این موارد به عنوان نقص فنی محسوب شده و راننده متخلف اعمال قانون می شود. این در حالی است که ماموران پلیس راه از تردد خودروهای دارای نقص ایمنی جلوگیری کرده و تا زمانی که این نقص فنی رفع نشود اجازه تردد داده نمی شود.

وی با اعلام اینکه در این طرح تخلفات مدیران فنی و مسئولان تعاونی های مسافربری نیز کنترل می شود، تصریح کرد: ممکن است تخلفاتی از جمله عدم نظارت از سوی مدیران فنی تعاونیهای مسافربری رخ دهد که این تخلفات شناسایی شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده می شود تا با این افراد برخورد قانونی صورت گیرد.

مهماندار از رانندگانی که قصد سفر در نوروز را دارند خواست تا حتما خودروشان دارای معاینه فنی باشد چرا که ماموران پلیس راه با خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد می کنند. از رانندگان می خواهیم در فرصت باقیمانده تا آغاز سفرهای نوروزی برای حفظ جان خود و همراهانشان به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند تا از سلامت فنی و ایمنی خودرو اطمینان داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به محدودیت های ترافیکی طرح نوروزی اظهار داشت: اجازه نمی دهیم موتورسیکلت ها در نوروز در برخی جاده ها تردد کنند ضمن اینکه در جاده های پرتردد از جمله چالوس، هراز و فیروزکوه محدودیت هایی برای خودروهای حمل و نقل سنگین اعمال می شود این در حالی است که در برخی از جاده ها نیز به صورت مقطعی برای سایر خودروها به منظور روان شدن ترافیک محدودیت هایی اعمال خواهد شد.