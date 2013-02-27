خیران رامیان 16 مدرسه احداث کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آشکار کلایی ظهر چهارشنبه در جشنواره خیران مدرسه ساز شهرستان افزود: 34 خیر در شهرستان شناسایی شده است و 10 تا 12 مدرسه نیز توسط شورا و اهالی روستا احداث شده است.

وی اظهار داشت: در سالجاری 252 نفر خیر فرهنگی داریم که 153 نفر خانم و بقیه مرد هستند و کمکهای آنها از 10 تا 50 هزار تومان بوده است.

آشکارکلایی یادآورشد: در طرح قلک که در 21 مدرسه اجرایی شده است، 21 میلیون 783 هزار و 350 ریال کمک جمع آوری شده است.

مدیرآموزش و پرروش رامیان، بیان نیازها و تنگاههای آموزشی را از دیگر اهداف جشنواره خیرین مدرسه ساز بیان کرد و گفت: امسال 34 مدرسه در اولویت مقاوم سازی و ساخت داریم که عمر بیشتر آنها به بیش از 37 سال می رسد،در صورتی که عمر مفید یک مدرسه بین 27 تا 30 سال است.

وی یادآورشد: 98 درصد مدارس ابتدایی در سال گذشته شیفت ثابت داشت که امسال به 85 درصد تغیر یافته است و امسال 9 مدرسه دونوبته هستند.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.