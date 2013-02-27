همایش"خانواده با نشاط" در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "خانواده با نشاط" با حضور حجت الاسلام دهنوی به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر و با حضور رؤسای هسته‌های مردمی ستادهای سراسر استان برگزار شد.

حجت الاسلام دهنوی کارشناس حوزه خانواده در این آئین به بحث پیرامون ملاک های خانواده­ی سالم و با نشاط پرداخت و ضمن تبیین انواع آسیب‌های خانواده‌های کنونی عدم رابطه صحیح مرد و زن در مسائل زناشویی را بزرگترین معضل و یکی از دلایل اصلی طلاق‌های رسمی و عاطفی دانست.

وی عدم آگاهی و شناخت روانی و جسمی مرد و زن از یکدیگر، عدم ارتباط رفتاری و گفتاری صحیح با یکدیگر، توجه نداشتن به تفاوت‌های فردی نیز باعث بروز درگیری‌های خانوادگی می‌شود.

حجت‌الاسلام دهنوی افزود: صد در صد زنانی که روابط ناسالم خارج از حریم خانواده دارند، به این دلیل به این راه کشیده می‌شوند که نیازهای روحی و عاطفی آنها در خانواده و توسط همسرشان برآورده نشده است.

وی به مردان توصیه کرد که با حفظ آراستگی ظاهری، خوشرویی و خوش گفتاری و اظهار محبت به همسران خویش، پایداری کیان خانواده خود را تضمین کنند.

دهنوی تصریح کرد بانوان نیز همیشه باید در منزل مرتب بوده، از ژولیگی پرهیز کرده و نظافت شخصی را رعایت کنند و در هفته دو بار در اوقات خاص برای شوهران خود آرایش کنند زیرا آرایش دائمی در منزل مانند ژولیده بودن همیشگی باعث دل‌زدگی مرد می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود از بانوان خواستند فریب مردان متأهل را که قول ازدواج به آنها می دهند و خواستار رابطه پنهانی می شوند را نخورند و بدانند که دیر یا زود خانواده طرفین از این رابطه مطلع شده و بیشترین ضربه را خود زن می خورد.

آسیب‌های رو به افزایش جامعه ناشی از خانواده ناسالم و روابط خانوادگی از هم گسیخته است

قاسم حیدری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر نیز به جرایم و معضلات اجتماعی برخواسته از بطن خانواده پرداخت و افزود: آسیب‌های رو به افزایش جامعه امروز مانند طلاق، اعتیاد، فرار دختران از منزل، توهین و پرخاشگری همه ناشی از خانواده ناسالم و روابط خانوادگی از هم گسیخته است.

حیدری هدف از برگزاری این همایش را آگاهسازی خانواده ها در زمینه آسیب های اجتماعی موجود و همچنین ارتقای سطح سلامت روانی و جسمی افراد و بستر سازی مناسب برای رشد و تعالی عموم مردم عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر خاطر نشان کرد: امیدواریم با انجام چنین برنامه های فرهنگی – اجتماعی بتوانیم گامی مؤثر در راستای نیل به اهداف متعالی و داشتن خانواده هایی با نشاط و جامعه ای سالم برداریم.

در ادامه این همایش سید احمد رضا فرهی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر به بررسی انواع تیپ های شخصیتی پرداخت و مشخصه های هرکدام از آنها را تشریح کرد.

فرهی تصریح کرد: برای اینکه بخواهیم مطلبی را به یک فرد منتقل کنیم باید شخصیتش را بشناسیم و راه ارتباط با وی را پیدا کنیم.در یک نوع تقسیم بندی، روانشناسان افراد را به چهار گروه بصری، سمعی، لمسی و جنبشی تقسیم می کنند.

وی ادامه داد: افراد بصری به دیدنی ها اهمیت می دهند و جلوه­‌های بصری بر روی آنها اثر زیادی دارد. افراد سمعی بیشتر از شنیده هایشان تأثیر می پذیرند. افراد لمسی را باید در یک محیط لطیف و با گرفتن دست آنها متأثر کرد و از جنبشی ها نباید انتظار یک جا نشستن را داشت زیرا این افراد بسیار پر انرژی هستند و دائماً در حال جنب جوشند .

مدیر پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد: اگر شخصیت فرد مقابلمان را نشناسیم ممکن است با اتخاذ یک شیوه نادرست تأثیر منفی بروی آنها داشته باشیم .

فرهی ادامه داد: برای داشتن یک زندگی آرام و خانواده­ای با نشاط باید اعضای خانواده شناخت کافی و مناسبی از همه داشته باشند و با روحیات یکدیگر آشنا بوده تا از بروز اختلافات خانوادگی و انواع آسیب ها و جرایم کاسته شود.

شایان ذکر است این همایش با حضور 200 نفر از هسته های مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی سراسر استان برگزار شد.