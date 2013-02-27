همایش پیوند مدارس و مساجد در استان کرمانشاه برگزار شد/ مساجد سنگر ی در مقابل تهاجمات است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیوند مساجد و مدارس پیش از ظهر چهارشنبه در محل مسجد امیرالمومنین استان کرمانشاه و با همکاری کانون مساجد استان کرمانشاه و اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در محل مسجد امیرالمومنین کرمانشاه برگزار شد.

در این همایش مسئول دبیرخانه مساجد استان کرمانشاه با تبریک هته امور تربیتی و روز پیوند مدارس و مساجد گفت: پیش از این همایش پیوند مساجد و مدارس نیز در شهرستان هایی چون سنقر و اسلام آباد غرب برگزار شده و هم اکنون نیز در کرمانشاه برگزادر حال برگزاری است.

طیب صفری با اشاره به اینکه پیوند بین مدارس و مساجد از گذشته بوده گفت: برگزاری چنین همایش هایی تنها با هدف تقویت این پیوند و فعالتر کردن نقش مساجد در تربیت اسلامی است.

وی افزود: همواره حضور دانش آموزان در مساجد فعال بوده و قصد داریم فعالتر نیز شود.

صفری گفت: این همایش به همت آموزش و پرورش برگزار و کانون فرهنگی مساجد نیز آمادگی کامل برای برگزاری چنین برنامه های در جهت ترویج پیوند مشاجد و مدارس برگزار کند.

مسئول دبیرخانه مساجد استان کرمانشاه گفت: عمران و آبادانی مساجد فقط ساخت و ساز و فرش کردن مساجد نیست، عمران و آبادانی حضور در آنهاست و مساجدی آبادند که حضوری مستمر در آنها باشد.

وی افزود: عمران و آبادانی مساجد در گرو حضور مردم و علی الخصوص جوانان و دانش آموزان است.

صفری تعدادمساجد استان کرمانشاه را یک هزار و 211 مسجد اعلام و تعداد کانون های فرهنگی مساجد استان کرمانشاه را بیش از 350 کانون اعلام کرد.

وی اجرای برنامه های فرهنگی و حضور دانش آموزان و مسئولین را در کانون های فرهنگی مساجد ضروری دانشت و گفت: مسجد یکی از بهترین اماکن برای آموزش است و باید حضور در مساجد به واسطه برگزاری برنامه های فرهنگی بیشتر شود.

مسئول دبیرخانه مساجد استان کرمانشاه مسجد را بهترین مکان زمین توصیف کرد و گفت: نظافت ظاهری مسجد و عمران آن هممواره باید در نظر گرفته شده و مساجد پایگاه هایی مناسب برای حضور مسلمانان باشند.

صفری افزود: در مساجد باید برنامه های فرهنگی صورت گرفته تا مسلمانان در اوقات فراغت خود در مساجد حضور یافته و از اثرات مسجد بهره مند شوند.

وی ادامه داد: حضور در مساجد همراه با موفقیت های زیادی بوده چرا که فضای معنوی مساجد تاثیر زیادی در روح و روان شما خواهد داشت و با حضوری مستمر طی چند روز در مسجد این مهم به اثبات می رسد.

وی گفت: با نگاهی به نخبگان جامعه می بینیم که اکثر آنها تعلیم یافته مساجد بوده و اثرات تعلیمات اسلامی برآنان آن را به سمت فرهیخته شدن برده است.

مسئول دبیرخانه مساجد استان کرمانشاه گفت: مساجد ما را از تهاجمات فرهنگی مصون می دارد و مانع از حملات فرهنگی دشمنان خواهد شد.

وی افزود: دشمن در قالب های مختلف چون ماهواره، اینترنت و غیره تهاجماتی را به جوانان ما تحمیل کرده و قصد تخریب ذهن جوانان ما را دارند.

صفری تصریح کرد: وسایل ارتباطی چون اینترنت، ماهواره و گوشی های مبایل تکنولوژی بوده که علاوه برمزایا مضراتی نیز دارند که باید با آموزش صحیح و درست و اشباع ذهن دانش آموزان و جوانان مانع تاثیرات مخرذب و مضرات این رسانه ها شویم.

مسئول دبیرخانه مساجد استان کرمانشاه مسجد را از امن ترین و پاکترین مکان ها برشمرد و گفت: مسجد همواره همراه با معنویت و امنیت بوده است.

وی افزود: مسلمانان باید در ساخت و تجهیز مساجد مشارکت کرده تا مردم بتوانند به راحتی و بدون دغدغه در مساجد حضور یابند.

وی در پایان آرزوی پیوند بیشتر بین مساجد و مدارس کرد و گفت: مردم برای برگزاری نماز در اوقات مختلف در مسجد حضور به هم رسانند و از مسئولین کانون های مساجد برنامه های فرهنگی را مطالبه کنند.