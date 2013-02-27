ایزدبین: بودجه شهرداری محمد شهر با 30 درصد رشد به تصویب رسید

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهرمحمد شهر از تصویب و کارشناسی بودجه پیشنهادی سال 92 خبر داد و افزود: بودجه شهرداری محمد شهر با رشد 30 درصد به تصویب رسید.