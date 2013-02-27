بودجه شهرداری محمد شهر با 30 درصد رشد به تصویب رسید

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطالب فوق اظهار داشت: بودجه سال آتی طی جلساتی در شورا در روزهای گذشته به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: بودجه تصویب شده با رشد تقریبا 30 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته بودجه شهرداری محمد شهر تعیین شده است، گفت: سهم هزینه ها در پروژه ها و طرح های مختلف تعیین شده است.
47 درصد بودجه سهم طرح های عمرانی است
رئیس شورای شهر محمدشهر در ادامه گفت: بودجه هزینه های شهرداری در سال آینده به مبلغ 228 میلیارد و 190 میلیون ریال است.
وی اظهار داشت: سهم هزینه ها جاری 53 درصد و سهم پروژه های عمرانی از این بودجه 47 درصد خواهد بود.
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