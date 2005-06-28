ديدار استقلال تهران - سائوپولو برزيل پنجشنبه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" باشگاه استقلال تهران دربيانيه اي اعلام كرد: پيروهماهنگي هاي بعمل آمده با فدراسيون فوتبال زمان دقيق بازي دوتيم استقلال وسائوپولو برزيل روزپنجشنبه نهم تيرماه ساعت 18 اعلام مي شود.

بنابراين گزارش با توجه به دومرحله اي شدن انتخابات رياست جمهوري وبه تبع آن جابه جايي زمان مسابقات مرحله يك هشتم نهايي جام حذفي باشگاههاي كشورباشگاه استقلال موفق نشد تا درزمان مقررمسابقات بين المللي پاسداشت قهرمانان فوتبال را برگزارنمايد.

به همين خاطرپس ازرايزني هاي مجدد با فدراسيون فوتبال زمان نخستين بازي دوتيم براساس برنامه فوق برگزار مي شود.