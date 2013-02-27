به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز با حضور در جلسه علنی مجلس بخشی از سخنانش را به مساله هنر به ویژه سینما اختصاص داد.

این عضو هیات دولت درباره وضعیت تئاتر در کشور گفت: اکثر نمایش‌هایی که قبلاً به روی صحنه می‌رفت، کمتر به فرهنگ اصیل دینی و اسلامی توجه داشت اما اکنون با میدان‌دادن به جوانان مستعد و متعهد شاهد آن هستیم که کارهای خوبی در این عرصه انجام می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه توجه به فرهنگ بسیجی و دفاع مقدس از اولویت‌های وزارت اراد بوده است، ادامه داد: در ایام جشنواره فیلم فجرِ امسال تعداد قابل توجهی فیلم با مضمون دفاع مقدس اکران شد و ساخت فیلم‌هایی درباره زندگی شهید چمران، علم‌الهدی، سردار هاشمی و بهنام محمدی از آن دسته است.

وی با بیان اینکه فیلم برتر سال گذشته جشنواره فیلم فجر فیلم دفاع مقدسی "روزهای زندگی" بود، تصریح کرد: هر چه بیشتر در این حوزه سرمایه‌گذاری شود، می‌توان فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور نهادینه کرد.

وزیر ارشاد با بیان اینکه وزارتخانه تحت امرش کارنامه قابل قبولی دارد و نمایندگان باید در جریان آن قرار گیرند، به فیلم ضدایرانی "آرگو" اشاره کرد و گفت: این فیلم در اسکار امسال جایزه گرفته و عده‌ای می‌گویند چرا کشور ما فیلمی در این‌خصوص و دفاع از انقلاب نساخته است، در حالی که نباید تمام خواسته‌ها را از وزارت ارشاد این دوره انتظار داشت و باید دید وزرای ارشاد قبلی و یا مسئولان فرهنگی و سینمایی در سال‌های قبل چه کرده‌اند، زیرا ما درباره حوادث سال ۸۸ و اتفاقی که در جامعه رخ داد بلافاصله چندین فیلم سینمایی ساختیم که مورد تحسین نیز واقع شد.

حسینی با اشاره به ساخت فیلم‌هایی درباره جنایات آمریکا در عراق و افغانستان بیان کرد: اگر شرایط کنونی را با گذشته مقایسه کنیم حتما متوجه بهتر شدن اوضاع خواهیم شد.