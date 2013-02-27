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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

خالقی:

حوزه های علمیه می توانند در اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر باشند

حوزه های علمیه می توانند در اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: با کمک و استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه می توان برنامه های اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم را بهتر پیش برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خالقی در  جلسه امضای تفاهم نامه دادگستری استان و حوزه های علمیه کرمان گفت: پیرو منویات مقام معظم رهبری و به ویژه تعیین سبک زندگی ، استفاده از ظرفیت های حوزه های علمیه مد نظر قرار گرفت.

وی بیان داشت: انعقاد این تفاهم نامه زمینه ساز برنامه ریزی برای حضور پر رنگ و اثر بخش حوزه های علمیه در کنار دادگستری به منظور پیشگیری از وقوع جرم است.

خالقی تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای استفاده حداکثری و نظامند از منابع انسانی و ظرفیت های حوزه و بهرمندی بایسته از مواریث ارزشمند و بی بدیل شیعی در زمینه پیشگیری از ارزش گریزی، هنجار ستیزی، وقوع جرم و دعاوی، اباحی گری و اصلاح مجرمان است.

این مسئول قضایی یاد آور شد: پس از امضای تفاهم نامه کمیته ای تشکیل و برای اجرایی شدن بندهای تفاهم نامه تلاش خواهد کرد.
 

کد مطلب 2007805

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