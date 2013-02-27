اولین همایش حقوق مسافر در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان ظهر چهارشنبه در این همایش گفت: حمل و نقل یکی از بخش هایی است که در زندگی روزمره انسان نقش بسیار پراهمیتی دارد و با توجه به گسترگی شبکه ی حمل و نقل اگر این بخش دچار مشکل شود مطمئنا در همه موارد دچار مشکل خواهیم شد.

مهدی میقانی افزود: اگر حمل و نقل از زندگی انسان ها حذف شود، زندگی برای انسان ها مسلما ممکن نخواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 90 درصد حمل و نقل ها مسافران به صورت جاده ای صورت می گیرد و درصد کمی به بخش ریلی و هوایی توجه می کنند و نیاز است تا در حمل و نقل جاده ای ساماندهی ویژه ای صورت گیرد وهمچنین لازم است تا به تلاش کارکنان این بخش توجه شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان ابراز کرد: تمام تلاش ما در این جهت است که بتوانیم آسایش را برای مسافران فراهم کنیم و کارمان کیفیت داشته داشته باشد و البته در این بین تشکل ها باید حقوق مسافر را بدانند و این همایش نیز در همین جهت برگزار شده است.

وی با اشاره به هدف اصلی این همایش اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری این چنین همایشی عینیت بخشیدن در حد عمل است و در واقع رانندگان باید بدانند که حق با مشتری است و ما باید تلاش کنیم که مردم استفاده از حمل و نقل جاده ای را به عنوان وسیله ایمن و مطمئن و ارزان قیمت که می توان به سهولت از آن استفاده کرد و قابل دسترس است.