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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۵۸

نمايش عاقبت قلمفرسايي در اداره تئاتر بازخواني شد

در دومين جلسه نمايشنامه خواني (شنبه اول) ويژه آثار كلاسيك فارسي و مروري برآثار غلامحسين ساعدي با نمايشنامه " عاقبت قلمفرسايي "به كارگرداني محمد اسدي و بازخواني آتش تقي پور ، مصطفي عبدالهي و حسن سرچاهي درمحل خانه نمايش برگزار شد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهردراين جلسه كه با استقبال نيزروبروشد پس ازاجراي بازخواني طبق برنامه پيش بيني شده توسط استاد جلسه گفت وشنود تحليلي برآثاراين نويسنده شهيرواختصاصا متن بازخواني شده (عاقبت قلمفرسايي ) مورد بررسي قرارگرفت .

دراين جلسه ابتدا محمد حسين ناصربخت ضمن تشكرازگروه اجرايي ،ساختارنگارشي وشيوه نمايشنامه نويسي دكترغلامحسين ساعدي را  مورد بررسي قرار داد وگفت:غلامحسين ساعدي ازجمله نمايشنامه نويسان معترضي است كه نمايشنامه هاي خود را محدود به ژانروسبك خاصي نمي كرده است .دربيشترنمايشنامه هاي وي ، شاهد حضورفاكتورهاي اعتراض نسبت به شرايط ونابساماني ها وهمچنين فقرهستيم . او براي پرورش ورشد دادن اين زمينه ها  ازابزاري چون نمايشنامه نويسي بهره فراوان مي برد .با توجه به شگردهايي كه درزمينه تخصصي خود دارد به بهترين وجه نيزازعهده پرورش اين نمايشنامه برآمده است.

درادامه نيزحميد كاكاسلطاني ازديگركارشناسان جلسه محوربحث خود را با نگرشي به يكي ازويژگي هاي شخصيتي وشناختي غلامحسين ساعدي ازروانشناسي وارتباط بيش ازحد او با مردم عنوان كرد و اوضاع وشرايط حاكم برمحيط رانيز درشكل گيري وتمايل به نگارش چنين نمايشنامه اي بي اثرندانست .

شايان ذكراست جلسه بعدي  روزشنبه 11 تيرماه اختصاص به كارگاه نمايشنامه نويسي وبازخواني متني ازحسين مهكام به نام "آكواريوم " اختصاص خواهد داشت .

کد مطلب 200781

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