عوامل محيطي مسئول درصد قابل توجهي از بيماريهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام دكتر محمدحسن طريقت منفرد به اين شرح است:

فراهم نمودن شرايط زندگي سالم از طريق برخورداري از محيط سالم و ارائه عادلانه خدمات سلامت از رسالت‌هاي اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. عوامل محيطي در سطح دنيا مسئول درصد قابل توجهي از عوارض سوء همچون انواع بيماري‌هاي عفوني، بعضي از بيماري‌هاي غيرواگير همچون سرطان‌ها و بيماري‌هاي قلبي عروقي و تنفسي مي‌باشد. بهداشت محيط با شناسايي و كنترل عواملي از محيط كه بر سلامت تاثيرگذار است، مسئوليت خطيري را با توجه به گسترش روزافزون و تنوع آلاينده‌هاي محيطي در اجراي رسالت خود عهده‌دار است. نظارت بر كيفيت آب آشاميدني، بهسازي محيط، بهداشت مواد غذايي و اماكن عمومي، دفع صحيح پسماند، فضولات حيواني و فاضلاب، مبارزه با ناقلين و كنترل سموم، بهداشت پرتوها، كنترل آلودگي هوا، بهداشت محيط بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي درماني، بهداشت مدارس، اقدامات بهداشت محيط در شرايط اضطرار و بحران‌ها، روزآمد نمودن و اجراي دقيق ضوابط و مقررات مربوط گوشه‌اي از فعاليت‌هاي بهداشت محيط در جهت حفاظت و ارتقاء سلامت آحاد جامعه مي‌باشد.

بي‌شك پاسخگويي به نيازها و حجم عظيم مسئوليت‌هاي محوله با توجه به منابع محدود، تنها با به كارگيري رويكردها و ابتكارات نوين در اين زمينه ميسر خواهد شد. به حمدا... تلاش بي‌وقفه و قابل تقدير همكاران محترم بهداشت محيط و ارتباط نزديك دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور با مركز سلامت محيط و كار در اجراي ضوابط و نظارت بهينه بر مناطق تحت پوشش نقش چشمگيري در پيشرفت و بهبود برنامه‌ها داشته است.

سال 1391 سالي بياد ماندني در خدمات و برنامه‌هاي بهداشت محيط بود و گام‌هاي استواري در راستاي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در 1404، نقشه جامع علمي سلامت جمهوري اسلامي ايران، نقشه تحول نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت در راستاي رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برداشته شد.

بكارگيري فناوري اطلاعات با طراحي سامانه جامع بازرسي سلامت محيط و كار، سامانه جامع اطلاعات بهداشت محيط كشور، مصوبات مهم شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي نظير سند ملي راهبردي كيفيت آب شرب با تاكيد بر ايمني آب آشاميدني، تشكيل كميته ملي راهبردي تغييرات آب و هوايي و سلامت، مورد توجه قرار گرفتن اقدامات مبارزه با دخانيات كشور در حوزه مديترانه شرقي، بازنگري در مقررات مواد خوراكي آشاميدني و بهداشتي، ايجاد زمينه‌هاي اجرايي شدن پيوست سلامت و تفاهم‌نامه با وزارت صنعت معدن و تجارت در همكاري پروژه‌هاي زمين‌شناسي پزشكي، از جمله اين فعاليت‌ها بود.

همچنين همكاري تنگاتنگ بخش آموزشي و اجرايي بهداشت محيط منجر به تدوين بيش از ده عنوان راهنما براي كليه ذينفعان در كشور شده است.

با توجه به تاثير بسزاي ارتقاي شاخص‌هاي بهداشت محيط بر وضعيت كلي شاخص سلامت كشور، اين وزارت ضمن حمايت از برنامه‌هاي مرتبط و با تاكيد بر برنامه‌ريزي دقيق، گزارش‌دهي به هنگام و مديريت منابع و تقويت همكاري‌هاي بين‌بخشي، توسعه و پيشرفت مستمر فعاليت‌هاي اين بخش را انتظار دارد، در اين راستا همكاري اساتيد، پژوهش گران، دانشجويان و سازمان‌هاي مردم نهاد با بخش اجرايي كشور در زمينه شناخت نقاط ضعف، منابع آلاينده و جلب توجه سياست‌گذاران به اين مقوله خطير نقش قابل توجهي در بهبود وضعيت بهداشت محيط كشور خواهد داشت.

اينجانب با تبريك روز بهداشت محيط به جامعه بهداشت محيط كشور و عموم مردم شريف ميهن اسلامي، براي يكايك خدمت گذاران اين عرصه، در اجراي رسالت مهم حفظ و مراقبت از محيط، از درگاه الهي موفقيت و سلامت مسئلت مي‌نمايم.