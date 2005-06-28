مصاف ديدني بيش از يكهزار كشتي گير دانش آموز

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين رقابتها كه به ميزباني آموزش وپرورش استان گيلان ودراردوگاه ميرزا كوچك خان رامسر برگزارمي شود، هزاروبيست كشتي گيردرقالب 119 تيم از27 استان ودردوبخش كشتي آزاد وفرنگي ودرسه رده سني نونهالان، نوجوانان وجوانان بمدت 9 روزرقابت خواهند كرد.

دراين مسابقات دركشتي آزاد ودررده سني نونهالان 200 كشتي گيردرقالب 24 تيم ودرنوجوانان 230 كشتي گيردرقالب 27 تيم ودر جوانان 110 كشتي گيراز17 تيم حاضرخواهند بود. دركشتي فرنگي نيزدررده سني نونهالان دانش آموزان كشتي گير17استان با 140 ورزشكار، دررده سني نوجوانان 21 استان با 170 فرنگي كارودررده سني نوجوانان 70 كشتي گيراز13 تيم بمدت 9 روزبر روي تشك خواهند رفت.