انتخابات ریاست جمهوری پیش رو سکانس بعدی فتنه انگیزی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش آموزشی و توجیهی انتخابات ویژه فرمانداران، بخشداران استان های هرمزگان و کرمان گفت: وحدت یکی از نعمت های بزرگ الهی است.

وی ادامه داد: ملت ایران با وحدت و همدلی در راهپیمایی 22 بهمن نشان داد که تحریم ها بر این ملت بی اثر است و مشت محکمی بر دهان استکبار زد.

کمالی همچنین به دشمنی استکبار در فتنه سال 88 اشاره کرد و افزود: دشمنان ما به دنبال یک دسیسه جدید هستند ولی خدا با ماست و خداوند را شاکریم که دشمنان ما را احمق قرار داد.

وی اظهار داشت: دشمن درک درستی از اوضاع و مردم ایران ندارد و به همین دلیل همیشه در تصمیم گیری های خود اشتباه می کند و سکانس آخر توطئه های دشمنان در انتخابات ریاست جمهوری است.