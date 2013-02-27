دومین مرکز رشد فناوری در مرکز مخابرات شیراز تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صالحی در نشست خبری که ظهر چهارشنبه در محل دانشگاه علمی کاربردی واحد استان البرز در کرج برگزار شد، با اشاره به ابلاغیه رهبری در هفته های اخیر با بیان اینکه برخی از این خطوط در سرفصل برنامه های این دانشگاه قرار دارد، اظهار داشت: مرتبط کردن بخش های علمی و پژوهشی با بخشهای تولید، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و توانمندسازی و ارتقای بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه و مهارت از برنامه های اصلی این دانشگاه است.



وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی تنها متولی آموزشهای عالی مهارتی در کشور است، افزود: ایجاد تناسب بین مراکز تولید و آموزش و پژوهش و بازار کار از وظایف ما است.



صالحی افزود: تمام عناوین رشته های تحصیلی این دانشگاه، شغل محسوب می شوند و رشته ها آکادمیک نداریم. بنابراین مزیت نسبی این دانشگاه توجه به اشتغال و ارتقای دانشجویان و دانش آموختگان و آموزش مادام العمر است. به عبارتی هر ایرانی در هر سن و شرایطی می تواند به طور مستمر در این دانشگاه آموزشهای مهارتی ببیند.



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی- کاربردی کشور همچنین از اضافه شدن دو سرفصل به برنامه های این دانشگاه خبر داد و گفت: ایجاد مراکز رشد خوشه های فناوری در جوار صنعت و فراهم آوردن دوره ای تحصیلات تکمیلی دو برنامه ای است که در سال جاری به اجرا در آمده است.



وی با اشاره به وجود 120 مرکز رشد در کشور و اینکه این مراکز برای کاهش ریسک پذیری در فعالیتهای اقتصادی بسیار مفید هستند، اظهار داشت: صاحبان ایده در این مرکز ایده های خود را به بوته آزمایش می گذارند، آموزش می بینند و برای ایجاد آمادگی در ورود به بازار کار آماده می شوند.



وی در عین حال نداشتن تنوع موضوعات در رشته های آموزشی و شرکتهای مستقر در این مراکز را از نقاط ضعف آنها برشمرد و گفت: این مراکز باید نیازهای فنی صاحبان ایده را به طور موقت تامین کنند. زیرا تامین این نیازها به تنهایی برای صاحبان ایده سنگین و گاهی ناممکن است.



وی با بیان اینکه از هداف طراحی مراکز رشد خوشه های فناوری، دسترسی به امکانات متنوع و متعدد کارخانه ها است، تاکید کرد: این مراکز در مناطقی تاسیس می شوند که بیشترین تعداد کارخانه مرتبط با فعالیتی خاص در آن محدوده مستقر باشد.



صالحی با بیان اینکه هم اکنون مرکز علمی- کاربردی در اصفهان مختص رشته سنگ دایر شده است و 268 کارخانه سنگ در نزدیکی این مرکز واقع است، گفت: بنابراین این مرکز در منطقه جغرافیایی ای که این تعداد کارخانه در موضوع سنگ فعالیت می کند، راه اندازی شده است و تمام افراد مستقر در در این مرکز رشد از هر نوع امکانات و تجهیزات فنی و بخشهای تحقیقاتی کارخانه های اطراف می تواند استفاده کنند.



وی در این ارتباط از تصویب پرونده سنگ در شورای رشد مراکز فناوری خبر داد و گفت: این پرونده اکنون در مراحل نهایی قرار دارد.



صالحی همچنین از راه اندازی مرکز رشد خوشه های فناوری در مرکز مخابرات استان فارس به عنوان قطب الکترونیک و مخابرات کشور در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این مرکز در فضایی به وسعت دو هزار و 500 متر مربع تاسیس خواهد شد و حدود 70 شرکت در این مرکز مستقر می شوند.



وی یادآور شد: مهمترین ویژگی این شرکتها، فعالیت در حوزه مخابرات و الکترونیک است.

دانشگاه جامع علمی کاربردی طلایه دار آموزش های عالی مهارتی در کشور است



معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علمی کاربردی کشور در ادامه طراحی دوره های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را متفاوت از این دوره ها در دانشگاههای آکادمیک دانست و گفت: این دانشگاه به همراه سازمان فنی و حرفه ای متولیان آموزشهای مهارتی در کشور هستند.



صالحی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی طلایه دار آموزشهای عالی مهارتی در کشور است، افزود: هم اکنون بیش از 600 هزار دانشجو در حدود هزار مرکز این دانشگاه مشغول به تحصیلند.



وی افزود: از این تعداد 140 نفر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند که با برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است با برگزاری آزمونی در یازدهم اسفند ماه جاری این تعداد به 450 نفر افزایش یابد.