934 میلیون سهم و حق تقدم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز چهارشنبه بورس تهران سهامداران 934 میلیون و 465 هزار سهم و حق تقدم را به ارزش سه هزار و 678 میلیارد ریال معامله کردند که یک سوم ارزش معاملات به شرکت های فعال در گروه فلزات اساسی اختصاص داشت.

همچنین 244 میلیون سهم از سهام صنعت فلزات اساسی به ارزش یکهزار و 298 میلیارد ریال میان سهام داران جابه جا شد. داد و ستدهای امروز بازار سهام در 22 هزار و 928 دفعه انجام شد و در نتیجه آن، ارزش بازار سهام به 169 هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص کل در آخرین روز هفته به 37 هزار و 811 واحد رسید که در قیاس با دیروز 237 واحد افزایش داشت. شرکت های فولاد خراسان با 92 واحد، ملی مس با 27 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با 25 واحد و پالایش نفت تبریز با 22 واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر صعود شاخص داشتند.

از سوی دیگر، شاخص صنعت هم 245 پله بالا رفت و بر روی 32 هزار و 864 واحد ایستاد. شاخص بازار اول هم عدد 30 هزار و 231 واحد و شاخص بازار دوم عدد 59 هزار و 699 واحد را در پرونده خود ثبت کرد. این شاخص ها به ترتیب 180 و 446 واحد رشد داشتند.