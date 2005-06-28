  1. سیاست
  2. سایر
۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۸:۲۳

روسيه شش راكتور هسته اي جديد براي ايران مي سازد

رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه اعلام كرد كه عليرغم انتقادات آمريكا از كمكهاي روسيه به جمهوري اسلامي ايران، مسكو درصدد است تا شش راكتور هسته اي جديد براي تهران بسازد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز،"الكساندر روميانتسف" در گفتگو با خبرگزاري ايتارتاس اعلام كرد:"زماني كه ايران تمايل خود را در باره ساخت راكتورهاي هسته اي  اعلام كند ما در آن شركت خواهيم كرد".

وي گفت:"تهران در نظردارد تا شش راكتورهسته اي ديگر بسازد".

اظهارات اين مقام روسيه زماني عنوان مي شود كه اخيراً غرب بويژه آمريكا در پي انتخابات رياست جمهوري ايران فشارخود را بر روسيه براي منصرف كردن اين كشور از همكاري با ايران افزايش داده است.

همچنين صحبتهاي روميانتسف بعد از اظهار ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه صورت گرفت كه  وي هفته گذشته اظهار نمود كه روسيه به توسعه روابط هسته اي خود با ايران ادامه خواهد داد. 

کد مطلب 200783

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها