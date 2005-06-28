روسيه شش راكتور هسته اي جديد براي ايران مي سازد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز،"الكساندر روميانتسف" در گفتگو با خبرگزاري ايتارتاس اعلام كرد:"زماني كه ايران تمايل خود را در باره ساخت راكتورهاي هسته اي اعلام كند ما در آن شركت خواهيم كرد".

وي گفت:"تهران در نظردارد تا شش راكتورهسته اي ديگر بسازد".

اظهارات اين مقام روسيه زماني عنوان مي شود كه اخيراً غرب بويژه آمريكا در پي انتخابات رياست جمهوري ايران فشارخود را بر روسيه براي منصرف كردن اين كشور از همكاري با ايران افزايش داده است.

همچنين صحبتهاي روميانتسف بعد از اظهار ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه صورت گرفت كه وي هفته گذشته اظهار نمود كه روسيه به توسعه روابط هسته اي خود با ايران ادامه خواهد داد.