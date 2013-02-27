آمادگي شهر جدید سهند براي استقبال از مسافران نوروزي

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامحسین﻿ حسینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: تمامی شرایط برای استقبال از مسافران نوروزی در سال آینده آماده شده و خوشبختانه هیچ گونه نگرانی از بابت خدمات رسانی به مسافران در شهر زیبا و مدرن شهر سهند وجود ندارد.

شهردارشهرجدید سهند از آماده سازی گسترده شهر برای استقبال از سال نو خبر داد و تصریح کرد: ساماندهی فضای سبز شهری، جمع آوری نخاله های ساختمانی و زباله های شهری و تنظیف شهر، نام گذاری معابر، نورپردازی اماکن و آماده سازی زیرساخت های شهری ايجاد و حفظ زيبايي سيماي شهر مهم ترين موضوع مورد توجه در اين ايام مي باشد كه ساماندهي ورودي ها، ترميم حفاري هاي سطح شهر، كاشت گل هاي بهاري در سطح شهرکه به منظور استقبال از سال نو به شکل قابل توجه و مطلوبی در حال انجام است.

وی از همکاری کلیه دستگاه های اجرایی با شهرداری سهند جهت استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و گفت: امسال تمامی ارگان ها ونهاد های مستقر در شهر سهند با اتحاد و همدلی در صدد هستند تا با ایجاد شرایط مناسب ،شهر سهند را برای میهمانان نوروزی آماده کنند که تاکید فرماندار شهرستان اسکو برای فراهم آوردن شرایط خوب باعث شده تا یک بسیج همگانی در شهر زیبای سهند بوجود آید.

برنامه های هفته احسان ونیکوکاری تشریح شد

حسین دشتی ، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی گفت:جلسات هماهنگی با صدا و سیما ، آموزش و پرورش ، نیروی مقاومت بسیج ، اصناف ، خیرین ، هلال احمر و سازمان بهزیستی به منظور اجرای هر چه باشکوه تر مراسم هفته احسان و نیکوکاری برگزار شده است.

دشتی از پرداخت وام اشتغال به 210 طرح برای مددجویان در این هفته خبر داد و افزود: برنامه نشست دانشجویی،جشن محو بی سوادی و جشن خوکفایی هشت هزار خانوار مددجوی خودکفا شده در هفته احسان و نیکوکاری برگزار می شود.

وی یادآور شد: مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستانها از 100 طرح موفق خوکفایی بازدید می کنند.

بازدید نماینده مردم ميانه در از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان

سيد بهلول حسينی نماينده مردم شهرستان ميانه در ، از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان، بازديد کرد.

حسينی در اين ديدار با اشاره به وضعيت بيکاری در ميان جوانان و لزوم سامان دهی و برنامه ريزی برای ايجاد اشتغال ، آموزش های فنی و حرفه ای را مسير مناسبی برای اشتغال دانست .

مسعود حسنی ، رئيس مرکز ميانه نيز در این ديدار با اشاره به ساخت مجموعه های ابزار دقيقplc و تابلو های آموزشی برق ساختمان توسط مربيان و کارآموزان مرکز افزود: در اين مرکز آموزش های مهارتی بصورت پروژه محور اجرا شده و کارآموزان توانمندی های لازم را در قالب پروژه های آموزشی و اجرايی فرا می گيرند.