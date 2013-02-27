عوامل داخلی دشمن بیشترین اخلال را در عرصه اقتصادی ایجاد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلام علی رضوانی بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با پرسنل و هنرمندان حوزه هنری استان افزود: در حال مقاومت و ایستادگی در برابر جنگ اقتصادی دشمن هستیم و این جنگ، مشکلاتی را نیز بر کشور تحمیل کرده است.

رضوانی با بیان اینکه عده ای از روی جهالت و منفعت طلبی به مشکلات اقتصادی دامن می زنند، افزود: افرادی نیز در این زمینه فعال هستند تا دشمن به اهداف پلیدش برسد.

وی علت دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی را ترس از الگو شدن ایران اسلامی در جهان عنوان کرد و بیان داشت: دشمن در خواسته اش ناکام مانده زیرا اینک جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی به الگو و اسوه ای برای همه جهانیان بدل شده است.

رضوانی تصریح کرد: هم اکنون بیداری اسلامی به تبعیت از جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را فرا گرفته و برخی کشورها همچون مصر از قانون اساسی جمهوری اسلامی الگو گرفته است.

معاون سیاسی و امنیتی استان اظهار داشت: باید در زمینه برخی الگوهای رفتاری نیز اصلاحاتی انجام شود تا در همه زمینه ها برای ملتهای جهان الگویی نمونه باشیم.

وی بهترین ابزار برای فرهنگسازی را حوزه هنر عنوان کرد و گفت: با تولید آثار هنری از جمله فیلم، شعر، تئاتر، عکس و غیره می توانیم به این خواسته دست یابیم و برخی ناهنجاریها را به هنجار تبدیل کنیم.

عرصه فرهنگی کم هزینه ترین راه برای مقابله با هجمه های دشمن است

رضوانی تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی و هنری کم هزینه ترین و بهترین شیوه برای مقابله با هجمه های بی امان دشمن است.

معاون سیاسی و امنیتی استان همچنین گفت: آینه و ملاک کار در دستگاههای فرهنگی و هنری، فتوای ولی فقیه است.

وی بیان کرد: باید با رعایت هنجارهای اسلامی و بومی، ماهیت دینی این دستگاهها را حفظ کنیم.

رضوانی، تبلیغ عمل صحیح و اسلامی و معیارهای اعتقادی را از جمله وظایف هنرمندان عنوان کرد و افزود: هنرمندان باید با تولیدات فاخرهنری از ناهنجاریهای جامعه بکاهند.

وی همچنین یادآور شد: حوزه هنری منشأ اثرات خوبی بوده و لازم است با همکاری سایر مسئولین برخی مشکلات آن از جمله کمبود فضای فیزیکی و مشکلات اعتباری رفع شود.

رضوانی عنوان کرد: همه با هم و با همکاری می توانیم همه مشکلات را برطرف کنیم اما با تفرقه و جدایی هیچ کاری پیش نخواهد رفت.

رئیس حوزه هنری استان نیز در این نشست گفت: حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای فعالیتش در این استان دستاوردهای کم نظیری به همراه داشته است.

رضا پارسیان نژاد با اشاره به کتاب پایی که جاماند به عنوان یکی از مطرح ترین کتابهای حوزه دفاع مقدس کشور، افزود: این کتاب به خوبی توانست نقش رزمندگان این استان در جبهه های جنگ را بازگو کند.

وی مجموعه دانش نامه فرهنگ و تمدن استان را جدید ترین اقدام حوزه هنری در راستای احیاء و حفظ آیین ها بومی و فرهنگ اصیل این استان عنوان کرد و گفت: تعداد 20جلد کتاب در این زمینه در دست تهیه است.

پارسیان نژاد با اشاره به ظرفیتهای بالای هنرمندان این مجموعه اظهار داشت: این هنرمندان هر ساله در جشنواره های مختلف ملی و بین المللی افتخار آفرینی می کنند.

رئیس حوزه هنری یادآور شد: این حوزه همچنین در بخش آموزش بسیار موفق بوده به طوری که 70درصد از قبولیهای کنکور هنر، از هنرجویان حوزه هنری استان بوده اند.

وی کمبود فضای فیزیکی و اعتبار فرهنگی را از مهمترین مشکلات پیش روی حوزه هنری عنوان کرد و از معاون سیاسی و امنیتی استانداری خواست برای رفع این مشکل حوه هنری را یاری کند.