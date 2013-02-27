بسیاری از مشکلات جامعه با توجه به مقوله تکلیف گرایی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حائری پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی جهاد، ایثار و شهادت اظهار کرد: عمل به تکلیف مهمترین درس دفاع مقدس است و تکلیف گرایی را در دوران جنگ تحمیلی یاد گرفته ایم.



وی با اشاره به ضرورت تشریح تکلیف گرایی در قالب فیلم سازی، چاپ کتاب و دیگر مقوله ها، گفت: عمل به مساله تكليف‌ گرايی و انجام و ظایف شرعی و قانونی در این راستا باعث می شود بسیاری از مشکلات جامعه حل شود.



حائری با بیان اینکه ارزش‌ های دفاع مقدس به سادگی به دست نيامده اند، افزود: اگرچه همه مدعی حفظ ارزشهای دفاع مقدس هستیم اما در این بخش تا کنون به نتیجه و مقصود نهایی نرسیده ایم.



وی تصریح کرد:دفاع مقدس يك گنجينه بزرگ فرهنگی است كه اگر به آن توجه شود بسیاری از مشكلات فرهنگی جامع مرتفع می شود.



مدیرکل امور اجتماعی استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت جلوگيری از كمرنگ شدن شدن ارزش های دفاع مقدس،اظهار کرد: حماسه بزرگ هشت سال دفاع مقدس بايد به عنوان ميراثی گرانبها در ذهن ملت ايران باقی و از آفت تحريف مصون بماند.



وی افراط گرایی و تفریط را در این بخش نادرست برشمرد و گفت: بزرگ نمایی وقایع دفاع مقدس شایسته نیست و لازم است در بیان خاطرات دفاع مقدس با مشاورانی که تجربه جنگ دارند، مشورت شود.



حائری تاکید کرد: حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس را بايد بعنوان يك وظيفه، جدی گرفت و با مديريت صحيحی به آن پرداخت.