تجمیع انتخابات حساسیت را دوچندان کرده است/ انقلاب جز اعتقادات ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش آموزشی و توجیهی انتخابات ویژه فرمانداران و بخشداران استان های هرمزگان و کرمان با اشاره به برنامه ریزی های دشمنان برای دسیسه چینی در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران گفت: مجریان دستگاه های مختلف اجرایی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که کمترین حاشیه را داشته باشیم.

بامری بر آموزشهای لازم به مجریان و ناظرین انتخابات تاکید کرد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی مداوم و بالاخص کارگاه های اموزشی درصد خلای مجریان را کم می کند.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد: مردم با حضور خود نشان دادند که تحریم ها و حرکت های انحرافی و منفی نمی تواند بر اراده این ملت تاثیر بگذارد زیرا مردم این انقلاب را جز اعتقادات خود می دانند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان در پایان به تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و اظهار داشت: این تجمیع باعث حساسیت بیشتر شده و دقت بیشتری را می طلبد.