عمده مشکلات امروز جامعه متلاشی شدن خانواده هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در دیدار سرپرست کمیته امداد کشور اظهار داشت: رشد آمار طلاق در جامعه نگران کننده است و عمده این مسائل و مشکلات بخاطر عدم آشنایی با سبک زندگی اسلامی است و نیز بخاطر این است که متاسفانه جوانان جامعه درک درست و اسلامی از ازدواج ندارند و هدف از ازدواج را نمی دانند.

آیت الله ایمانی اضافه کرد: ارزیابی های انجام شده نشان می دهند که افراد یا از سبک زندگی اسلامی بی خبرند و یا به بیراهه رفته اند و در مسیر غلط قرار گرفته اند. یعنی جوانان ما یا بدون مطالعه، مشاوره و تحقیق سراغ ازدواج می روند یا اینکه در دام باندهای گروه های بی دین و انحرافی قرار می گیرند و از مسیر اصلی ازدواج منصرف می شوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس عمده این مشکلات را در مجامع علمی و تحصیل کرده های دانشگاهی دانست و گفت: آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه و همه افراد جامعه باید برای حل این مشکلات تلاش کنند تا شاهد هرچه کمتر شدن این معضل در جامعه باشیم.

آیت الله ایمانی به سبک زندگی اسلامی اشاره کرد و تصریح کرد: در زمینه سبک زندگی کمبودهای فراوانی وجود دارد و حوزه آنچنان که باید کار سنگینی انجام نداده و مراکز علمی نیز بخوبی این مسئله را آنالیز نکرده اند تا جوانان بدرستی متوجه معنا و مفهوم زندگی شوند و این مشکل را در زمان ازدواج و بعد از آن که وارد زندگی شدند متوجه می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: همه باید با اتحاد و همدلی کمک کنند تا مشکلات جامعه حل و زمینه آسایش مردم فراهم شود.

وی خاطر نشان ساخت: متاسفانه در جامعه ما همایش زیاد است اما خروجی آنها معلوم نیست و باید نتایج همایشها بطور کاربردی و در متن زندگی مردم ملموس باشد.

امام جمعه شیراز همچنین ضمن توصیه به صاحبان تریبون ، از علماء ، روحانیون ، خطبا و صاحبان قلم خواست بیش از پیش به بیان راهکارهای برون رفت از مشکلات اجتماعی بپردازند و بیان داشت: البته اولین قدم در این راه شناسایی درد و مشکل می باشد و بعد از آن باید سراغ درمان برویم.