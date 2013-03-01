به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره لزوم توسعه و ایجاد مشاغل سبز و توجه به محیط زیست، نوشت: با سیاست‌های درست و اجرای صحیح و تغییر جهت به سمت یک اقتصاد سبزتر می توان بین 15 تا 60 میلیون شغل جدید در دو دهه آینده ایجاد کرد و این موضوع می تواند فقر ده ها میلیون کارگر را از بین ببرد.

حرکت به سمت یک اقتصادی که به محیط زیست توجه دارد می تواند باعث تحرک در بازارهای جدید شود و جریان سرمایه گذاری و نوآوری در کشورهای عضو اکو را تقویت کند. کشورهایی مانند آلمان، کنیا و جمهوری کره در حال سرمایه گذاری برای بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر هستند و از این طریق تاکنون ده ها میلیون شغل در کشورهای مختلف ایجاد شده است.

در اتحادیه اروپا به تنهایی حدود 15 میلیون نفر شغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی وجود دارد. طی سال در آلمان، بازسازی ساختمان برای صرفه جویی در مصرف انرژی حدود 300 هزارشغل مستقیم ایجاد می کند.

برزیل دارای حدود 3 میلیون شغل در زمینه مشاغل سبز است و این میزان حدود 7 درصد استخدام ها را در این کشور تشکیل می دهد. همچنین در ایالات متحده در حدود سه میلیون نفر در بخش کالاهای زیست محیطی و خدمات به کار گرفته شده اند.

کمبود مهارت نیروی کار، هم اکنون از موانعی است که در بسیاری از کشورها برای گسترش مشاغل سبز و پاسخگویی به نیازها وجود دارد. وقوع بحران جهانی شغل برای جوانان باعث شده تا لزوم توجه به مشاغل سبز بیشتر احساس شود.

در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری در مشاغل سبز، آموزش کارآفرینی و کسب و کار می تواند کمک بزرگی به ایجاد شغل تلقی شود. برای توسعه کارآفرینی سبز در بین جوانان، کنیا 6 هزار مرد و زن جوان را در قالب یک برنامه به کارآفرینی تشویق می کند. در زامبیا نیز برای جبران کمبود مسکن و ساخت و ساز ساختمان های پایدار، کسب و کارهای جدیدی ایجاد شده است.



