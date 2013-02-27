اخلال گران تولید و صنعت کشور دوستدار نظام اسلامی نیستند/ نهایی شدن صدور پروانه لکه های صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو ظهر امروز در نشست معاون وزیر صنایع و ریاست سازمان صنعت ومعدن استان در دفتر کارگروه صنعتی شهرستان رباط کریم با اشاره به اینکه افق روشنی در انتظار بهارستان و رباط کریم است، اظهار داشت: امید می رود که با صدور پروانه بهره برداری از پنج شهرک صنعتی در این شهرستانها، تحولی نو در حوزه اقتصادی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در حوزه تولید و صنعت شهرستان، کوتاهی هایی صورت گرفته بود، افزود: حدود سه سال گذشته مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد پنج شهرک صنعتی در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان راکد مانده بود که با پیگیریهای حاصل شده این امر در یک روند رضایت بخشی قرار گرفته است.

اخلال گران تولید و صنعت دوستدار نظام نیستند

این مسئول بر لزوم حل برخی مسائل و مشکلات صنعت و تولید شهرستان تاکید و عنوان کرد: اگر برخی افراد درصدد ایجاد هرگونه مانع تراشی در روند رشد و شکوفایی تولید و صنعت کشور باشند قطعا دوستدار این نظام نیستند.

نماینده شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس با اعلام اینکه امروز در این دور شهرستان تحولات عظیمی در حال وقوع است، اضافه کرد: شهرستان رباط کریم و بهارستان دارای پتانسیلهای بالقوه ای در همه زمینه ها است که این امر می تواند بسترسازی مناسبی را برای معرفی این دو شهرستان به عنوان بارانداز و قطب اقتصادی و صنعتی کشور به داشته باشد.

نهایی شدن صدور پروانه لکه های صنعتی

نکو با اعلام اینکه راه اندازی دفتر کارگروه صنعتی شهرستان متولی پیگیری مسائل و مشکلات صاحبان صنعت و تولید منطقه به شمار می رود، گفت: این دفتر با هدف بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و تولیدی با بیش از پنج هزار واحد صنعتی شهرستان راه اندازی شده که تاکنون بیش از ده ها جلسه و نشست دراین حوزه برگزار کرده است.

وی با اشاره به راکد ماندن مصوبه سفر سوم هیئت دولت به شهرستان مبنی بر صدور پروانه بهره برداری برای لکه های صنعتی نیز اذعان داشت: از بدو راه اندازی دفتر کارگروه و پیگیری مصوبه هیئت دولت که سه سال راکد مانده بود در دستور کار قرار گرفت که به نتایج قابل قبولی دست یافتیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای اسلامی از نهایی شدن صدور پروانه لکه های صنعتی خبر داد و افزود: برای پیگیری صدور پروانه صنعتی و تولیدی، تعامل و همدلی خوبی بین مسئولان استانی و شهرستانی صورت گرفته که این همدلی منجر به این شد که صدور مجوز از لکه های صنعتی مراحل پایانی خود را طی کند.

حمایت از صاحبان صنعت و تولید

این مسئول با اعلام اینکه صدور پروانه برای لکه های صنعتی منجر به تبدیل آن به شهرکهای صنعتی خواهد شد، افزود: بنا بر قول مساعد معاون وزیر و مسئولان صنعتی استان و کشور در این نشست، مقرر شد طی روزهای آتی مجوز لکه های صنعتی شهرستان های بهارستان و رباط کریم صادر شود که با صدور آن صاحبان صنعت و تولید می توانند از حمایتهای ویژه ای در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی بهره مند شوند.

نکو در پایان به قانون شعاع 120 کیلومتری نیز اشاره کرد و اظهار داشت: به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه صنایع باید در شعاع 120 کیلومتری مرکز پایتخت قرار گیرند، احترام می گذاریم ولی با پیشرفتهای حاصل شده در امر تکنولوژی باید با نظر مساعد به این امر نگاه کرد تا صاحبان صنایع و تولید بتوانند با انگیزه بیشتری در رشد اقتصادی کشورمان سهیم باشند.